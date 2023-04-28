嘉縣鳳梨進入盛產期 國營企業嘉酒協助促銷

嘉義鳳梨4月進入盛產期避免滯銷，縣府協助業者拓展內、外銷，函文給國營事業多多採購，獲得台酒公司嘉義酒廠響應，即日起購買台酒產品超過新台幣500元即贈送鳳梨1顆。

嘉義縣農業處企劃行銷科長康昌榮接受中央社記者訪問表示，嘉縣整年都有鳳梨產出，但主要產期是4月底至8月，這期間也是鳳梨最好吃的時候，也最容易滯銷。

康昌榮說，4月起縣府就進行一連串的鳳梨促銷，除外銷協助業者日本，也在全台各縣市的市集做直接的販售，並且函文給國營事業、軍方多多採購。

嘉義酒廠產品推廣中心主任王秉仁說，嘉義酒廠因此向在地的農民訂購買大量的鳳梨，即日起在嘉酒推廣中心購買任何產品，只要發票金額超過500元，即贈送鳳梨1顆。

康昌榮指出，台灣鳳梨的盛產期依照時間的推移，從屏東、台南慢慢轉到嘉義，今年因氣候異常，使得南部與中部的鳳梨盛產期部分重疊，所以4月初鳳梨產量多，價格下跌，目前已回穩。

康昌榮表示，嘉義縣鳳梨種植面積約1447公頃，其中在民雄、大林一帶，年產量約5萬1800多公噸。