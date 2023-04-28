西螺鎮民苦惱垃圾堆好幾天沒法倒 清潔隊今起駐點收運

雲林西螺不少鎮民反映沒辦法配合垃圾車時間倒垃圾，家中垃圾常得堆積數日，得空才有辦法清理，鎮公所清潔隊今起駐點慈惠堂、廣福宮及西螺大橋運動公園等3處，分別提供鎮上各級學校、建興果菜市場及一般家庭倒垃圾，今天試辦首日收回一般垃圾200多公斤、資源回收物約300多公斤，希望藉此增加清運量能，也能分流等垃圾車的民眾，避免因滿車去化而有等待時間過長的情形。

西螺鎮長廖秋萍表示，目前鎮內垃圾定時定點清運時段，每周二、五上午7時、7點半、8點三個時段，依序駐點慈惠堂、廣福宮、西螺大橋運動公園，每一點停留20分鐘；家用垃圾則按原規畫，垃圾車會從下午5點開始清運。

廖秋萍說，該措施預計試辦至12月29日，後視鎮民使用情況及清潔隊人力調度，決定修正或續行辦理，民眾有疑問可洽詢鎮公所網站、臉書粉絲專頁及各里辦公處等管道了解。