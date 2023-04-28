台南400活動主軸「與世界交陪」 挨批內容空洞

台南市議會今天上午進行籌辦台南400活動期中報告，針對活動主軸「世界交陪」，國際觀光客要倍增等，議員指活動經費高達10億，但目前看起來只是將原有活動串聯，毫無創意亮點，內容顯得空洞，如何「讓世界走進來」，吸引國際觀光客，國際觀光客到台南400看甚麼？看不到具體的方案，要求再加強國際行銷的強度。

副市長葉澤山率新任文化局長謝仕淵專案報案，葉澤山表示，針對國際觀光客倍增的具體作為，明年在大台南會展中心舉行的世界蘭展，登記的外賓就有2千人，與台灣國際蘭展都在明年2月24日至3月10日登場，同時間也是台灣燈會沙崙燈區開始，可看蘭展和燈會真正的是「看花燈」； 國際旅行團覺得很有賣點，這是策略性的吸引國際觀光客；也透過各國駐台單位加強行銷，新聞處也積極邀請國外姊妹市共襄盛舉。

國民黨團指出，台南400期中報告，只看到主辦單位將歷年來活動拼裝在一起，看不到創新創意亮眼的活動，台南軟硬實力夠嗎？如何讓國際友人看到不一樣的台南，預算這麼多，應該跳脫窠臼。 宗教陣頭文化是府城重要文化，期中報告卻沒提，明年是香科年，有許多廟宇會辦大型作醮、陣頭、遶境等相關活動，市府應協助來行銷台南。

文化局表示，台南400是指時間軸，西元1624年荷蘭東印度公司始建熱蘭遮城，對台南人、台灣人是重要時刻，是台南與世界相遇，造就台灣豐富的歷史文化結晶，台南望向世界，有衝擊也有共生共榮，歷經400年的歷史文化堆疊，台灣今日在世界上占有一席之地。

台南市議會今天舉行台南400籌辦專案報告，議員提出諸多建言，作成以下結論：請市府努力爭取中央的經費與資源挹注，積極籌畫並加強跨局處聯繫整合，鼓勵各界響應與贊助支持，串聯民間與公私協力，如期如質推動；盡速研提邀請市民、民間團體、企業合作及參與的方案，積極宣導推動執行；盡速建置「台南400官網」，並規畫整體行銷宣傳策略，提前宣傳以利對外推廣和全民參與，帶動觀光發展擴大活動經濟效益。