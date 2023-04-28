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奇美醫院辦無人機教學活動 為偏鄉學子增長見聞

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南柳營奇美醫院為在地偏鄉學生辦無人機教學活動。記者周宗禎／翻攝
台南柳營奇美醫院為在地偏鄉學生辦無人機教學活動。記者周宗禎／翻攝

台南柳營奇美醫院今天舉辦「幼鷹展翅2.0-飛翔的夢想」無人機教學活動。邀請運安會、遠東科大師生及柳營區公所協助，帶領在地國中40名學生「以無人機教學展開人生的第一次飛翔」，上午學習無人機基礎理論、下午實際操作，讓偏鄉學童在學習中培養創新邏輯思維，增加自信心。

活動先由運安會飛航事故調查員講解知識基礎理論，飛行原理、飛航環境、飛航安全相關法規，並以實際案例說明在事故調查過程中，如何使用無人機完整且快速的蒐集事故現場相關資訊，進而提升空間操作邏輯，示範如何使用無人機對活動現場地貌、建物執行拍照及建模，並將資料整合後，在電腦上展現無人機對活動場地資料蒐集成果。解說示範後安排讓參與學童使用模擬器學習如何正確操控，再實際執行操控無人機進行深入的體驗。

柳營奇美醫院院長黃順賢表示，院方長期致力社會公益事務，關懷照護沒有年齡、身分區別，未來不僅持續照護在地居民健康，也扶助偏鄉孩童教育。尤其兒童是國家未來的主人翁，柳營奇美在溪北地區生根猶如孩童成長，陪伴在地孩童一同茁壯，期望藉由系列活動拋磚引玉，讓弱勢家庭及偏鄉孩童得到更多的關懷及重視。

「幼鷹展翅」是院方公益扶助計畫第二階段，從不同教學管道來扶助弱勢偏鄉學童。「透過與科技結合培養較年長的孩子們自發性、想像力、創造力、專注力及處事不驚的態度，使其能有良好的心理素質及獨立自主的能力，不受限於生活環境或自身條件，帶著自信勇於追求及實現夢想」。無人機的操作教學讓學童不必飛上天，就擁有如同老鷹般從高空中俯瞰的視野，正符合「幼鷹展翅」的概念。第一階段是透過微旅行讓學童看見世界的無限可能。

護理部長蕭素秋表示，調任到柳營院區後發現，本地孩童多為隔代教養，學習教育支持功能薄弱，偏鄉教育資源相對匱乏，因此在多元學習領域有所侷限，鮮少能接觸課本以外的知識，源生想為孩童們做些事的想法。有了初步想法後，與運安會聯繫時立即獲得支持，特派6位飛航事故調查員協助活動舉辦，讓孩童們在學習中成長，培養冒險創新的能力，看見世界的無限可能，期望能給他們留下珍貴的體驗和難忘的回憶，運安會對公益活動的熱忱令人感佩。

台南柳營奇美醫院為在地偏鄉學生辦無人機教學活動。記者周宗禎／翻攝
台南柳營奇美醫院為在地偏鄉學生辦無人機教學活動。記者周宗禎／翻攝
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台南柳營奇美醫院為在地偏鄉學生辦無人機教學活動。記者周宗禎／翻攝

偏鄉教育 運安會

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