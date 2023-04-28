「全台最少人村落」是它 用4年改寫命運

雲林縣古坑鄉華南村是全台人口最少的村落，實際居住人口僅100多人，且以65歲以上老人為多，不過這個村莊經過一名「外來人口」的投入，已變成一處麻雀雖小、五臟俱全的地方，近年社區成功發展耳掛咖啡包、友善米產業，還接連獲得多家知名企業青睞，紛紛採購當作三節禮品或股東贈品，今年更自創「學田泉」品牌，盼童青銀共生動能極致發揮，有朝一日影響外漂遊子回鄉一起努力。

華南國小多年前轉型為實驗學校，慕名將孩子送到這兒就讀的賴雅玫，從都市定居華南村，她以學生家長角度觀察到村莊的需要，直言「資源串聯很重要！」當地有農業價值，她四處奔走，媒合農產品、找人設計包裝等，與學校、社區大小努力把產品推廣出去，連年獲工業大廠選用股東贈品。

賴雅玫在多年經驗中催生「學田泉」，以教育為中心點，取義「學為經，人為緯」，集結出地方能量，如泉湧般澆灌出一畦畦產業田，以品牌方式經營社區產業，透過團隊與成員、農民與土地、通路與消費者3個共學，希望讓消費變得更有價值。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署副分署長許慧香說，華南的多元就業計畫團隊於2019年組建，執行至今4年多，社區與學校並肩前行，2021年社區獲金牌農村獎，2022年華南國小獲教育部教學卓越金質獎，社區產品近年知名度大增，極具質感及實用性，深獲大企業喜愛，今年股東贈品評比擠進全台前20大受歡迎的排行榜，創下可貴紀錄。

古坑鄉長林慧如說，華南村的範例給予地方良好啟示，尤其是「外地人投入社區」，發動社區靠自己力量，連結外界資源，翻轉傳統老社區型態，現在產業力爆棚，原本沈寂的生活圈整個活絡起來，變得和以前不同，她期許，青少壯人口能返鄉加入這個良善循環，履踐生態、生產、生活「3生合一」目標。