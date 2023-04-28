嘉縣鄒族學生展技藝 結合阿里山茶、櫻花做麵包

嘉縣教育處今天在人力發展所舉辦國中技藝競賽頒獎典禮暨成果發表，阿里山鄒族學生展現在校學習麵包、糕點製作成果，結合在地元素烘焙出阿里山茶、櫻花麵包，吃過的都說讚。

嘉義縣今天舉辦111學年度國中技藝教育學程競賽頒獎典禮暨成果發表會，嘉義縣長翁章梁頒獎表揚320名國中技藝競賽得獎學生，鼓勵他們找到自己的一片天空。

成果發表會由嘉義縣各國中展現電機與電子、商業與管理、家政、餐旅、食品、設計、動力機械、農業、機械、化工、藝術、醫護等12種職群的學習內容及3D列印、機械設計、VR、觀光導覽、時尚造型等學習成果。

阿里山國中小學鄒族國中生汪莘芸（naa'u），帶來親手烘培的茶香紅豆麵包、櫻花麵包等，她做的麵包、糕點不僅外觀誘人，口感也很好，吃過的都說讚；翁章梁也在攤位前駐足許久，一直把麵包往嘴裡塞。

汪莘芸告訴中央社記者，她將阿里山茶、櫻花等在地元素融入麵包中，櫻花花瓣就直接在麵包上，吃得到也看得到。

阿里山國中小學學輔主任王昱臻說，學校位於阿里山區，較難請到電機、機械方向的老師，因此技職教育著重發展餐飲與家政，目前朝融入當地特色發展，學生縫製的衣裙有鄒族的圖騰，並用在地食材做麵包。

翁章梁表示，嘉義縣正處在「農工大縣」的轉型期間，已開發完成大埔美工業區，尚有馬稠後、布袋水產加值、中埔公館、水上南靖、民雄航太與嘉義科學園區等6大產業園區開發中，落實技職扎根教育，將為嘉義縣培育產業發展人力。