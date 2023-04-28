南市已出現6例登革熱境外移入 化學防治人員回訓備戰

南市今年已有6例登革熱境外移入病例，相較去年全年6例境外登革熱移入病例，今年預估仍會增加。台南市環保局今天辦理化學防治人員回訓課程，共95人參加，安排病媒蚊防治策略及實務演練，先讓學員溫故知新，再複習機具操作及狀況排除，為南市登革熱防疫備戰。

但環保局提醒，化學噴藥雖然可以撲滅成蚊，但沒辦法根絕殺死水中孑孓，定期「巡、倒、清、刷」才是登革熱防治根本方法，雨後一周內環境孳清是避免病媒蚊孳生黃金時期，時常巡視住家花盆植栽、水桶，沒用到的容器積水請倒除、倒置，配合清除居家髒亂點及刷洗容器，如此可避免惱人的蚊子大軍干擾。

環保局長許仁澤表示，近年受新冠肺炎疫情影響，境外登革熱移入病例不多，但今年隨著新冠肺炎疫情解封，防疫上應秉持「料敵從寬、防疫從嚴」態度，先行攔截撲滅帶有登革病毒的病媒，降低本土登革熱發生的風險。

回訓清潔隊吳姓隊員表示，近年受新冠肺炎影響，執行登革熱化學噴藥次數較少，噴藥操作與狀況排除難免生疏，這次召集學員回訓，也使大家能夠提早進入登革熱備戰狀態，有必要與重要性。