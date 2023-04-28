快訊

當舖槍擊案幕後主嫌「鯨魚」落網 機場上銬畫面曝光

道歉文來了 澎湖打人事件比「YA」女子還原事發經過

南市已出現6例登革熱境外移入 化學防治人員回訓備戰

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
為南市登革熱防疫備戰，環保局今天辦理化學防治人員回訓課程，共95人參加。現場安排病媒蚊防治策略及實務演練，先讓學員溫故知新，再複習機具操作及狀況排除。圖／台南市環保局提供
為南市登革熱防疫備戰，環保局今天辦理化學防治人員回訓課程，共95人參加。現場安排病媒蚊防治策略及實務演練，先讓學員溫故知新，再複習機具操作及狀況排除。圖／台南市環保局提供

南市今年已有6例登革熱境外移入病例，相較去年全年6例境外登革熱移入病例，今年預估仍會增加。台南市環保局今天辦理化學防治人員回訓課程，共95人參加，安排病媒蚊防治策略及實務演練，先讓學員溫故知新，再複習機具操作及狀況排除，為南市登革熱防疫備戰。

但環保局提醒，化學噴藥雖然可以撲滅成蚊，但沒辦法根絕殺死水中孑孓，定期「巡、倒、清、刷」才是登革熱防治根本方法，雨後一周內環境孳清是避免病媒蚊孳生黃金時期，時常巡視住家花盆植栽、水桶，沒用到的容器積水請倒除、倒置，配合清除居家髒亂點及刷洗容器，如此可避免惱人的蚊子大軍干擾。

環保局長許仁澤表示，近年受新冠肺炎疫情影響，境外登革熱移入病例不多，但今年隨著新冠肺炎疫情解封，防疫上應秉持「料敵從寬、防疫從嚴」態度，先行攔截撲滅帶有登革病毒的病媒，降低本土登革熱發生的風險。

回訓清潔隊吳姓隊員表示，近年受新冠肺炎影響，執行登革熱化學噴藥次數較少，噴藥操作與狀況排除難免生疏，這次召集學員回訓，也使大家能夠提早進入登革熱備戰狀態，有必要與重要性。

登革熱 新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

全台最美公署台南藏金閣2館將開幕 說故事迎親子

貪便宜要不得！南市1工廠未落實空物防制操作罰600萬

台南學甲清潔隊員拾獲絕版鈔票 拾金不昧報警傳佳話

不信邪但信這 台南清明以功代金創新高182萬助弱勢

相關新聞

高鐵嘉義站連接嘉市聯外輕軌系統興建有譜 初步規畫藍圖曝光

嘉義市長黃敏惠爭取興建高鐵嘉義站到嘉義市區輕軌系統，日前當面向交通部長王國材爭取，獲允諾辦理可行性評估補助，黃敏惠說，市...

「全台最少人村落」是它 用4年改寫命運

雲林縣古坑鄉華南村是全台人口最少的村落，實際居住人口僅100多人，且以65歲以上老人為多，不過這個村莊經過一名「外來人口...

南市已出現6例登革熱境外移入 化學防治人員回訓備戰

南市今年已有6例登革熱境外移入病例，相較去年全年6例境外登革熱移入病例，今年預估仍會增加。台南市環保局今天辦理化學防治人...

黃偉哲宣誓兒童權利公約：一年365天都要落實不打小孩

為響應4月30日「國際不打小孩日」，喚起大眾對兒童權利的重視，台南市長黃偉哲今天出席兒童權利公約宣導活動，與親師生宣誓「...

勞工朋友辛苦了！台南虎頭埤5月1日勞工半價入園優惠

51勞動節是勞工專屬假期，勞工從4月29日、30日至5月1日有3天連假，為鼓勵勞工朋友們到戶外踏青走逛健行，虎頭埤5月1...

嘉義布袋港被濕地包圍怎發展觀光？內政部次長聽到了

嘉義縣布袋商港因應澎湖花火節預計湧入50萬遊客量，在地業者居民感嘆，因商港被濕地包圍，提升地方觀光建設難，變成看得到遊客...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦