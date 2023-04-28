黃偉哲宣誓兒童權利公約：一年365天都要落實不打小孩
為響應4月30日「國際不打小孩日」，喚起大眾對兒童權利的重視，台南市長黃偉哲今天出席兒童權利公約宣導活動，與親師生宣誓「保護兒童由我做起」，並強調不應只有4月30日響應，應該是一年365天都要落實，用溝通方式絕對比以權威、暴力或霸凌的方式來的有效。
黃偉哲表示，南市政府為打造友善兒童城市，致力於為兒童提供更好的照顧和支持，持續推出保障兒童權益的政策，如公立幼兒園2歲專班的設置、兒童遊戲場所創意與安全的全面提升、校園班班有冷氣，營造友善校園環境。
同時市府成立兒童及少年福利與權益保障促進委員會，邀請相關的專家學者及兒童權利組織代表定期舉行會議，並提出相關建議和意見，以確保兒童權利得到全面的保障，市府積極落實推動維護兒童最佳利益、不使兒童受到任何歧視、確保兒童參與及表達意見、保障兒童生存及發展權等方面，已見成果。
崇明國小校長王海秀說，藉由設計親子共做的作業活動，建立良好的家校合作模式，親師生共融，促進和諧的環境、更好的生活，並讓家長們充分瞭解兒童權利、保護兒童身心的健全發展，為未來生活做準備。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言