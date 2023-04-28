黃偉哲宣誓兒童權利公約：一年365天都要落實不打小孩

為響應4月30日「國際不打小孩日」，喚起大眾對兒童權利的重視，台南市長黃偉哲今天出席兒童權利公約宣導活動，與親師生宣誓「保護兒童由我做起」，並強調不應只有4月30日響應，應該是一年365天都要落實，用溝通方式絕對比以權威、暴力或霸凌的方式來的有效。

黃偉哲表示，南市政府為打造友善兒童城市，致力於為兒童提供更好的照顧和支持，持續推出保障兒童權益的政策，如公立幼兒園2歲專班的設置、兒童遊戲場所創意與安全的全面提升、校園班班有冷氣，營造友善校園環境。

同時市府成立兒童及少年福利與權益保障促進委員會，邀請相關的專家學者及兒童權利組織代表定期舉行會議，並提出相關建議和意見，以確保兒童權利得到全面的保障，市府積極落實推動維護兒童最佳利益、不使兒童受到任何歧視、確保兒童參與及表達意見、保障兒童生存及發展權等方面，已見成果。