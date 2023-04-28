勞工朋友辛苦了！台南虎頭埤5月1日勞工半價入園優惠
51勞動節是勞工專屬假期，勞工從4月29日、30日至5月1日有3天連假，為鼓勵勞工朋友們到戶外踏青走逛健行，虎頭埤5月1日勞工朋友可享入園半票（原價全票80元半價40元），利用假期好好休息。
觀光旅遊局代理局長林國華表示，虎頭埤風景區配合普發現金6000元優惠方案，平日可享每車200元（4人以內）入園（原價360元），即日起至2023年6月30日止。
另為迎接勞動節的到來，觀旅局近期舉辦「2023楠西梅嶺賞螢季4月29日至5月14日、幸福城市甜蜜旅拍放閃照過來攝影比賽，另可順遊山上水道博物館、南瀛天文館、左鎮化石園區、二寮觀日出，趁著51連假到台南紓緩放鬆身心，不論是呼朋引伴或是攜家帶眷，好好利用難得的假期到各景點戶外踏青漫遊，充電撫慰年中辛勞。
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