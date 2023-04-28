勞工朋友辛苦了！台南虎頭埤5月1日勞工半價入園優惠

51勞動節是勞工專屬假期，勞工從4月29日、30日至5月1日有3天連假，為鼓勵勞工朋友們到戶外踏青走逛健行，虎頭埤5月1日勞工朋友可享入園半票（原價全票80元半價40元），利用假期好好休息。

觀光旅遊局代理局長林國華表示，虎頭埤風景區配合普發現金6000元優惠方案，平日可享每車200元（4人以內）入園（原價360元），即日起至2023年6月30日止。