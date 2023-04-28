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嘉義布袋港被濕地包圍怎發展觀光？內政部次長聽到了

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
澎湖花火節，從嘉義布袋港搭船遊客預估破50萬人。圖／本報資料照
澎湖花火節，從嘉義布袋港搭船遊客預估破50萬人。圖／本報資料照

嘉義縣布袋商港因應澎湖花火節預計湧入50萬遊客量，在地業者居民感嘆，因商港被濕地包圍，提升地方觀光建設難，變成看得到遊客量，但留不住消費；立委蔡易餘批，全台沒有一個商港是被濕地包圍，布袋港北堤南堤被重要濕地包圍住，該怎麼發展？內政部次長吳容輝表示，濕地範圍會帶回去內政部檢討。

「完全動不了！」布袋魅力商圈理事長游志豪說，商港被濕地包圍，不僅基礎建設難執行，北堤無法擴建貨輪區，現在商港已增至11艘客輪到往返澎湖，但跟貨輪全擠在同區，港口腹地真的已不夠用了，造成地方觀光發展陷困境。

游志豪說，旅客從布袋搭船到澎湖參加花火節，預計達50萬人，但，無法擴建，大噸位輪船進不來，遊客吞吐量受限，加上難建設提升周邊設施，不但影響澎湖觀光，布袋要提升在地觀光產業發展更是艱困，盼政府重視。

蔡易餘表示，布袋商港北堤充斥大面積的朴子溪河口重要濕地，面積4882公頃，勘稱全台第二大，南堤則是好美寮、布袋鹽田、八掌溪口重要濕地，變成是全台唯一被濕地包圍的商港，是要讓布袋港怎繼續發展？

蔡易餘說，鄰近雲林及台南的河川濕地，都只存在出海口一小區域，且近年白水湖、壽島秘境觀光吸引大量遊客湧入，地方要強化周圍基礎旅遊設施，卻得到營建署回應，有濕地考量需要多評估的回應，規畫布袋商港北側的強化也是一樣說法，盼重視問題，全力協助。

內政部次長吳容輝回應，濕地範圍的部分可以再來檢討，當初在畫設時有考量，但，現在要去改也是可以討論，會帶回去內政部檢討。

布袋岑海里長翁億頴說，不要每次都說要檢討，卻都沒結果，實地勘查，聽到人民的心聲，不要地方努力推觀光，但，連蓋個遊客用公廁等相關設施都很難通過，這樣該如何發展在地觀光？

嘉縣布袋商港北堤南提被重要濕地包圍，難擴建及建設周邊，陷入地方發展觀光危機。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣布袋商港北堤南提被重要濕地包圍，難擴建及建設周邊，陷入地方發展觀光危機。記者呂慧瑜／攝影

濕地 內政部

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