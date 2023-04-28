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台南「全國首座公車路口停讓行人優先實境訓練場」啟用

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
「全國首座公車路口停讓行人優先實境訓練場」今天啟用。記者周宗禎／翻攝
「全國首座公車路口停讓行人優先實境訓練場」今天啟用。記者周宗禎／翻攝

台南市政府標榜「全國首座公車路口停讓行人優先實境訓練場」今天啟用。市府輔導補助新營客運公司，以公司停車場地建置訓練場，市長黃偉哲主持啟用。演練帶小朋友過馬路情境，希望身歷其境訓練提升公車駕駛安全意識和路口應變能力。

黃偉哲表示，交通安全的習慣必須長久養成，他以美國及日本等國良好的駕駛行車習慣及安全意識為例，強調只要一步步落實，台灣也能夠做得到。

黃偉哲表示，不管是公車或大型車，車輛上路後大眾的安全就掌握在駕駛的方向盤上，期盼每一位駕駛都能一起努力，確保台南市民行的安全。安全習慣必須長久養成，他以美國及日本等國良好的駕駛行車習慣及安全意識為例，強調只要一步步落實，台灣也能夠做得到。

市府表示，「路口停讓、行人優先」是台南市推動重要工作，大台南公車每天約有2800班次在街道穿梭，行駛頻率高，落實路口停讓，讓行人放心過馬路，駕駛長也能安心執勤。感謝客運業者發揮創意，利用既有停車空間發揮「沉浸式學習」功能，希望未來推廣到各業者。

公路總局長陳文瑞參加啟用表示，公路總局要求客運業者配合辦理路口停讓教育訓練才能申請相關補助費用，很樂見台南市府攜手業者積極辦理，開全國先例設置實境訓練場，將提供各縣市範例參考。

交通局表示，「實境訓練場」除補助建置經費，也要求場地須依實際道路規格建置，讓駕駛訓練過程更能身歷其境。交通局指派精熟道路標誌標線同仁協助規畫，包括常見號誌化路口、非號誌化路口、行人穿越道線、公車站牌等都比照正式規格設計，也能提供公車靠離站、輪椅上下車等模擬訓練。

除營造道路實境客運業者也由員工角色扮演融入學生過馬路、行人違規穿越、低頭族等馬路情境，讓公車駕駛熟習實際駕勤時各種狀況，增進路上的應變能力。未來除了可供同業觀摩，在不影響公車收發車營運時段，也可提供各機關學校團體進行視野死角、內輪差等道路安全教育實境體驗。

「全國首座公車路口停讓行人優先實境訓練場」今天啟用。記者周宗禎／翻攝
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