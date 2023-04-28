批蔡政府勞工政見跳票 時力：速訂最低工資法、還7天假

五一勞動節將至，時代力量立法院黨團今天表示，蔡政府執政7年來，選舉時對勞工的承諾大多尚未兌現，例如勞保改革、降低工時、最低工資法制化、修工會法降門檻等，四大勞工政見通通跳票，呼籲亡羊補牢，儘速啟動勞保年金改革，降低不合理的工會籌組門檻，訂定最低工資法和國定假日法，保障勞工最低生活水準，還給勞工七天假。

蔡總統曾說「年金制度的改革，已經急迫到現在不做，馬上就會後悔」；勞動部長許銘春也講過「勞保改革，這次就算掉了烏紗帽都要做」，結果蔡總統任期只剩下一年，勞保改革還是毫無進展。

時力立委邱顯智指出，政府現在光靠預算撥補，無法真正解決勞保破產問題，連執政黨委員都看不下去直言勞保不改，民進黨對不起千萬勞工。很遺憾蔡政府用預算撥補拖延改革腳步，但是勞保改革拖越久，勞工受傷就越重，年輕世代要承擔的恐怕將沉重到難以忍受。

另外，蔡總統競選承諾提高工會涵蓋率，但目前台灣工會組織率只有8%，而現行工會法超高籌組門檻不修，就是阻礙 97%公司籌組企業工會，限制超過 400 萬勞工組織工會的元兇。

時力立委陳椒華表示，副總統賴清德曾說「民進黨一向與勞工站在一起」，令人感到時空錯亂，不可思議。因為賴清德過去在行政院長任內，不但沒有提出最低工資法，甚至再次修惡勞基法，提高加班時數上限，縮短輪班間隔，也拒絕把七天國定假日還給勞工。

陳椒華強調，我們肯定政府每年調整基本工資，但最低工資唯有法制化，才能避免審議過程淪為勞資雙方的喊價，真正保障勞工家庭的權益和最低生活水準，但草案目前還卡在行政院，同樣跳票。