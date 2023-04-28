台南今年兒少通報仍有300案 黃偉哲籲大家一起保護孩子

台南市為響應「430國際不打小孩日」並展現公私協力成果，規畫辦理多場社區宣導活動，市長黃偉哲表示，邀請所有家長響應不要打小孩，並請大家一起發揮影響力，推廣正向管教，讓孩子們都能在沒有責打的環境中，健康快樂地成長，

今年1至3月間，全國共計受理約近3萬8千件家暴通報案件，其中約有6千件為兒少案件；台南市兒少通報案件約300多案，占全國通報數5%，類型包含身心虐待、不當管教、意外事件及疏忽照顧等，顯示兒少不當對待事件仍層出不窮。

黃偉哲邀請市民發揮自身影響力，如發現身旁的孩子疑似受到遺棄、疏忽照顧、身心虐待及性剝削等不當對待，請速撥打110或113專線通報，或至「社會安全網-關懷e起來」網站線上通報，協助寶貝們遠離暴力。

黃偉哲說，孩子不僅是父母的寶貝，更是國家未來的資產，需要被用心關懷、悉心呵護，唯有被溫柔對待的孩子，長大後才能夠溫柔的對待別人，父母們應根據孩子特質與發展階段，以動機培養取代威嚇或責打，才能有效引導孩子朝理想的方向前進。此外，讓每個孩子健康平安地長大，不受暴力、色情威脅及汙染，是全民共同責任。

北台南家扶中心、南台南家扶中心今天攜手國立成功大學醫學院附設醫院在院內門診大廳舉辦「用愛包圍─挺父母、陪孩子，就是醫家人」宣導活動，倡導兒少保護觀念，同時關注兒少性剝削議題。另參與台南市建構性別暴力領航社區的金華社區發展協會也將在30日特邀麥當勞麥麥樂天團以「童」樂會方式，跟社區民眾一起反暴，期待透過多元宣導模式，提倡南市正向教養風氣。

社會局表示，法務部今年3月已公布民法第1085條修正草案，強調父母保護及教養未成年子女，應考量子女年齡及發展程度，尊重子女人格，不得對子女為身心暴力行為，並刪除原本賦予父母懲戒權的文字。

另有越來越多的研究指出，打罵對孩子會產生長遠的負面效應，如孩子長大後情緒控制技巧差、與同儕互動較具侵略性、未來有焦慮及憂鬱症風險較高、語言能力較差等。