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疫後觀光雲林帶頭衝 「香客變遊客」策略奏效

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
白沙屯媽祖徒步遶境活動帶入數十萬隨香民眾至雲林縣，使平時就很熱鬧的北港鎮更加繁華。圖／北港朝天宮提供
白沙屯媽祖徒步遶境活動帶入數十萬隨香民眾至雲林縣，使平時就很熱鬧的北港鎮更加繁華。圖／北港朝天宮提供

雲林縣1至3月短短3個月觀光人次已突破875萬人次，超越去年全年度累計人次，雲林縣政府統計，包括北港朝天宮、武德宮及古坑華山與劍湖山的觀光人數，仍以朝天宮蟬聯第一，縣府將再爭取交通部觀光局把西螺福興宮等山區大廟列入觀光重點去處，以增加景點觀光人數。

「三月瘋媽祖」，國內宗教盛事白沙屯媽祖、大甲媽祖遶境，接連帶動數十萬名信眾進入雲林縣，縣府「香客變遊客」策略奏效，從農曆新年開始，北港朝天宮、武德宮參拜人潮多達350萬人次，至今連續幾個月仍維持300萬人次，顯見媽祖信仰的宗教魅力。

交通部觀光局統計，雲林縣觀光人次去年有738多萬人次，今年1至3月累計875多萬人次，盛況超前，其中北港朝天宮湧入460多萬人次，北港武德宮有304萬人次左右，2處宗教聖地從農曆新年一路旺到現在，儼然成為遊客首選的觀光景點，縣府文觀處預估，最快上半年就能衝破千萬人次的觀光紀錄。

白沙屯媽祖徒步遶境、大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動，分別在2月、4月至雲林北港朝天宮及西螺福興宮，疫後人潮大爆炸，大批隨香信徒瞬間湧入，文觀處指出，「有人到的地方就有發展潛力」，另褒忠馬鳴山鎮安宮無形文化資產「五年千歲吃飯擔」廣為人知，五年千歲公園迷宮秘境更是雲林人的隱藏樂園，相當看好2地觀光前景。

文觀處說，接下來鎖定西螺福興宮、褒忠馬鳴山鎮安宮，向中央提報列入全台觀光遊憩據點，並結合YUNLIN BEST雲林厚工學計畫，深化雲林特色及宗教藝文，全面提升觀光效益與產值，「好吃又不無聊」的雲林縣指日可待。

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動駐駕西螺福興宮，數十萬人潮把廟前廣場及四周道路擠得水泄不通。圖／西螺福興宮提供
大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動駐駕西螺福興宮，數十萬人潮把廟前廣場及四周道路擠得水泄不通。圖／西螺福興宮提供
雲林縣政府今年將北港燈會升級，首辦2023北港光影藝術節，遊客觀光、賞燈之餘，也在感受雲林宗教文化魅力。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府今年將北港燈會升級，首辦2023北港光影藝術節，遊客觀光、賞燈之餘，也在感受雲林宗教文化魅力。圖／雲林縣政府提供

北港朝天宮 白沙屯媽祖 雲林

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