嘉義市殯葬園區啟動改造三部曲 聯外道路闢建完成擴建殯儀館

位在嘉義縣水上鄉的嘉義市殯葬園區，服務對象遍及雲嘉南民眾，隨著高齡老化「生不如死」，民怨殯儀館設備不敷需求，立委王美惠爭取內政部補助，市府啟動改造殯葬園區三部曲：縣市合作分期拓寬聯外道路；汰舊更新6座火化爐具及空汙設備；聯外道路完工擴建第2殯儀館。

殯葬園區的聯外及周邊道路狹窄，逢清明掃墓交通壅塞，造成居民及掃墓民眾不便，交通部將聯外道路納入生活圈道路計畫，總經費3.6 億元，中央補助2.84億元，拓寬工程分3期，嘉縣府負責第一、二期道路拓寬，嘉市府負責聯外環狀道路工程規畫。

市府規畫從公墓區新闢聯外道路連接嘉138線，總長1547公尺，路寬15公尺，道路穿越園區連接一、二期，預計打通402公尺，工期約4年。首部曲聯外道路目前只完成第一期工程。

二部曲改善6座火化爐具，經嘉市殯葬管理所提案、王美惠爭取，獲內政部補助5250萬元，今年到2025年分3期執行，每年補助1700萬元汰舊更新6座火化爐具、3套空汙設備，殯管所說，火化爐具使用逾10年，每年火化約7500具大體，外縣市占17％。