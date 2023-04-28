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嘉義市殯葬園區啟動改造三部曲 聯外道路闢建完成擴建殯儀館
位在嘉義縣水上鄉的嘉義市殯葬園區，服務對象遍及雲嘉南民眾，隨著高齡老化「生不如死」，民怨殯儀館設備不敷需求，立委王美惠爭取內政部補助，市府啟動改造殯葬園區三部曲：縣市合作分期拓寬聯外道路；汰舊更新6座火化爐具及空汙設備；聯外道路完工擴建第2殯儀館。
殯葬園區的聯外及周邊道路狹窄，逢清明掃墓交通壅塞，造成居民及掃墓民眾不便，交通部將聯外道路納入生活圈道路計畫，總經費3.6 億元，中央補助2.84億元，拓寬工程分3期，嘉縣府負責第一、二期道路拓寬，嘉市府負責聯外環狀道路工程規畫。
市府規畫從公墓區新闢聯外道路連接嘉138線，總長1547公尺，路寬15公尺，道路穿越園區連接一、二期，預計打通402公尺，工期約4年。首部曲聯外道路目前只完成第一期工程。
二部曲改善6座火化爐具，經嘉市殯葬管理所提案、王美惠爭取，獲內政部補助5250萬元，今年到2025年分3期執行，每年補助1700萬元汰舊更新6座火化爐具、3套空汙設備，殯管所說，火化爐具使用逾10年，每年火化約7500具大體，外縣市占17％。
王美惠昨天質詢內政部次長花敬群，爭取改善殯葬設備，她說，殯葬設施不敷使用，親友辦告別式，廳舍時有不足需搭帳篷，人生告別要在戶外風吹日曬雨淋，令人不捨；花敬群承諾嘉市有需要會盡力協助。殯管所表示，殯葬園區雖有40多公頃用地，但目前使用土地飽和，無多餘土地擴建殯儀館，需等聯外道路完成再擴建。
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