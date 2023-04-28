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高鐵嘉義站連接嘉市聯外輕軌系統興建有譜 初步規畫藍圖曝光

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
高鐵嘉義站連接嘉市聯外輕軌系統興建有譜，規畫藍圖曝光，圖為營運的高雄輕軌。圖／聯合報資料照片
高鐵嘉義站連接嘉市聯外輕軌系統興建有譜，規畫藍圖曝光，圖為營運的高雄輕軌。圖／聯合報資料照片

嘉義市長黃敏惠爭取興建高鐵嘉義站到嘉義市區輕軌系統，日前當面向交通部長王國材爭取，獲允諾辦理可行性評估補助，黃敏惠說，市府已上網招標，年底前將提交大眾捷運系統藍線可行性研究報告，送交通部審查，輕軌露出曙光，規畫路線全長14.3公里，沿途設置13個車站。

位在高鐵嘉義站附近的嘉義科學園區6月動工，聯外交通急迫，交通部長王國材日前到長榮文苑嘉義酒店，參加中部觀光業界座談，黃敏惠出席力爭輕軌興建說，嘉義交通建設相較直轄市都會太慢了，經濟發展及觀光產業，需要便利的輕軌帶動，嘉義有高鐵、台鐵、糖鐵、林鐵及中油鐵道，輕軌建設加入將有6種軌道設施融合。

王國材回應黃敏惠說，已2次補助嘉市府共1800多萬元進行可行性分析，嘉義觀光近年持續發展，運輸基礎條件很重要，請市府盡快提出。

市府交通處說，鐵道局1999年完成高鐵嘉義站輕軌聯外系統規畫，當時因自償率低，行政院2005年核示先辦ＢＲＴ，由交通部視運量狀況續辦輕軌，但至今ＢＲＴ運量成長，卻遲未啟動輕軌計畫。

輕軌路廊規畫，西起台鐵嘉義站，經中興路、高鐵大道台18線高鐵橋下嘉義路段台37線，止於太保市高鐵嘉義站，全長約14.3公里，站點規畫設置13個車站。總工程經費含綜合規畫、環評等共約160億元。

規畫路線路權型式，建議採平面Ｂ型路權（部分路段專有、部分非專權，與道路相交路口設號誌管理），市區採Ａ型路權（專有路權）輕軌系統為主，最終選用系統型式仍需依可行性研究檢討最優系統選擇。

高鐵嘉義站連接嘉義市ＢＲＴ公車由嘉義客運公司經營。記者魯永明／攝影
高鐵嘉義站連接嘉義市ＢＲＴ公車由嘉義客運公司經營。記者魯永明／攝影

嘉義 輕軌 高鐵

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