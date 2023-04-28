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嘉市市立國小附幼招生不佳 將改善

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導

嘉義市市立國小附設幼兒園傳出招生不佳，議員張秀華昨天質詢說，私幼、公幼的幼幼班招生爆滿，附幼卻有班級掛零，應改善設施、延長課後留園等符合家長需求；市府教育處表示，會優化留園服務來減輕家長負擔，提升競爭力。

教育處指出，112學年度公立幼兒園首次招生共615名幼生登記，包括民族國小附幼、大同國小附幼等11間附幼，及吳鳳幼兒園還有缺額，因首招時僅能報1校，沒抽中參加2招，通常2招完就會額滿。

張秀華質詢秀出目前幼兒園招生數據，多所國小附設幼兒園招生不如私幼，她說，差距的主因是附幼上學時間上午8點到下午4點，下午4點家長還在上班無法接送孩子，應改善附幼延長留園時間，配合下班時間。

教育處長林立生表示，多間公幼已有開辦課後留園，留園方案會研議朝向減輕家長負擔來改善，明年也增加預算優化幼幼班設備，另，幼幼班呈現更大的需求，會持續新增幼幼班或轉型原本的班型。

精忠國小校長兼附幼園長楊勛凱說，延長留園時間是努力的方向，但須增加人力經費，也受鄰近車程15分鐘內有8間私幼競爭；垂楊國小校長兼附幼園長周孟志說，未設幼幼班，招生受少子化及非營利幼兒園成立、公營機關普設幼兒園、私幼提早雙語教學有關。

幼兒園 公幼 嘉義

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