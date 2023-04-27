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法參議院副議長李察到訪挺台 黃偉哲贈法國國旗蘭花

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
法參議院副議長李察來訪，市長黃偉哲特贈法國國旗蘭花感謝長期支持。圖／台南市政府提供
法參議院副議長李察來訪，市長黃偉哲特贈法國國旗蘭花感謝長期支持。圖／台南市政府提供

法國參議院副議長暨友台小組主席李察（Alain Richard）率跨黨派訪團和法國在台協會政治組長古哲星（Pierre Goulange）今天造訪台南市，並至市府拜會市長黃偉哲，由新聞及國際關係處蘇恩恩處長陪同與會，並於拜會後赴228紀念公園獻花。

黃偉哲表示，法國參議院組團訪台對於台法關係意義重大，台南市特別準備以奈米科技噴染的法國國旗蘭花致贈訪團，盛開的蘭花象徵兩國間深厚的友誼。

黃偉哲強調，當半導體成為各國戰略性產業，台灣的關鍵性不言而喻，而南部科學園區更是主導全球晶片供應的要角。

黃偉哲說，台南除了是台灣的「文化首都」，也是美食及科技之都，期盼未來能夠跟文化底蘊深厚的法國在文化、藝術、教育方面進行深入的互動，讓台法人民有機會更了解彼此的國家。黃偉哲也特別準備台南盛產的鳳梨和哈密瓜供貴賓享用，期盼未來法國民眾也能嚐到來自台南的優質農特產品。

李察副議長一行上午先參訪奇景光電和赤崁樓、大天后宮等景點；他提及此次訪台主要為傳達法國對台灣的支持，參議院友台小組的人數正逐漸增加，小組的各位議員將積極促進兩國人民加深對彼此的理解，而此次來訪的議員，選區皆為觀光勝地，議員們樂見未來法國和台南開啟更多交流。

李察表示，今日很榮幸能造訪美麗的台南，更見證台南作為台灣文化的起源地，訪團也對以獨創技術噴染的台南蘭花驚嘆不已。

李察為法國參議院副議長與國會友台小組主席，曾擔任法國國防部長，是法國政壇重量級人物。其於2021年發起並主導法國參議院高票通過「支持台灣參與國際組織工作決議」，並獲頒我國「特種大綬卿雲勳章」。

身為台灣堅定的友人且相當重視人權議題的他，這次是第四度訪台，也是第一次來到台南，他特別率團前往台南市228紀念公園獻花，表達對受難者的敬意。

法參議院副議長李察來訪，市長黃偉哲特贈法國國旗蘭花感謝長期支持。圖／台南市政府提供
法參議院副議長李察來訪，市長黃偉哲特贈法國國旗蘭花感謝長期支持。圖／台南市政府提供
法參議院副議長李察來訪，市長黃偉哲特贈法國國旗蘭花感謝長期支持。圖／台南市政府提供
法參議院副議長李察來訪，市長黃偉哲特贈法國國旗蘭花感謝長期支持。圖／台南市政府提供
法參議院副議長李察來訪，市長黃偉哲特贈法國國旗蘭花感謝長期支持。圖／台南市政府提供
法參議院副議長李察來訪，市長黃偉哲特贈法國國旗蘭花感謝長期支持。圖／台南市政府提供
法參議院副議長李察來訪，市長黃偉哲特贈法國國旗蘭花感謝長期支持。圖／台南市政府提供
法參議院副議長李察來訪，市長黃偉哲特贈法國國旗蘭花感謝長期支持。圖／台南市政府提供
法參議院副議長李察來訪，市長黃偉哲特贈法國國旗蘭花感謝長期支持。圖／台南市政府提供
法參議院副議長李察來訪，市長黃偉哲特贈法國國旗蘭花感謝長期支持。圖／台南市政府提供

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