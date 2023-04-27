阿里山杜鵑花音樂會29日登場 嘉大管樂團快閃演出

嘉義林管處攜手國立嘉義大學29日要在海拔2000多公尺阿里山國家森林遊樂區舉辦「杜鵑花音樂會」，讓遊客欣賞美麗台灣原生杜鵑，同時聆聽嘉大音樂系管樂團帶來古典與流行音樂表演。

嘉義林管處今天發布新聞稿表示，去年與嘉義大學合作突破種子栽培技術瓶頸，成功培育台灣杜鵑等10種台灣原生杜鵑實生苗共5000株，栽種在阿里山國家森林遊樂區內，現在已陸續綻放，花朵繽紛豔麗，將阿里山妝點得更加多采多姿。

嘉義林管處長張岱說，慶祝杜鵑花盛開，今年邀請嘉義大學音樂系管樂團，在阿里山森林遊樂區內進行戶外快閃演出，透過4場古典與流行音樂表演，拉近遊客與杜鵑花的距離，來一趟阿里山可同時聆聽音樂、賞花與健行。

嘉義大學表示，29日演出的曲目很多都是民眾耳熟能詳的，包括迪士尼電影選曲、台灣歌謠滿山春色、桃花過渡，還有江蕙組曲、New York, New York、Carpenters Forever及國語老歌夜來香等。

嘉義林管處說，10種培育成功的原生種杜鵑實生苗，包括玉山杜鵑、森氏杜鵑、紅星杜鵑、台灣杜鵑、金毛杜鵑、著生杜鵑、烏來杜鵑、西施花、紅毛杜鵑與台灣高山杜鵑。花朵呈現深紅、淡紅、淺黃、白等多種色彩。