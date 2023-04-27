雲林1到3月遊客數超越111年全年 北港2宮廟人最多

隨著疫情解封，國旅復甦，雲林縣文化觀光處今天表示，依據統計，雲林今年1到3月觀光逾875萬人次，超越去年全年遊客數，其中北港朝天宮和北港武德宮的遊客數最多。

雲林縣文化觀光處今天發布新聞稿指出，雲林縣宗教活動興盛，縣府觀光政策目標為「香客轉遊客，遊客變常客」，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封後，光是今年1月份農曆年假期間造訪北港朝天宮及武德宮遊客就多達350萬人次，緊接著2月份的「2023北港光影藝術節」更是結合白沙屯媽祖進香的高人氣，單月創造了近300萬旅遊人次。

雲林縣長張麗善表示，今年1月份適逢農曆春節長假、2月份接續228連續假期，遊客出遊意願高，縣府規劃北港燈會、雲林草嶺櫻花季等活動吸引旅客到訪。

此外白沙屯媽祖進香，帶動另一波可觀的香客人潮，因此年初至3月已累計逾875萬的觀光人次，文觀處預估今年上半年可望再次突破千萬觀光紀錄。

文化觀光處長陳璧君說，雲林縣宗教活動興盛，依據交通部觀光局統計，雲林觀光人次今年1到3月已累計875萬5528人次，超越去年整年度738萬2652人次遊客數，其中北港朝天宮累計460萬3300人次、北港武德宮304萬8614人次，兩處觀光景點遊客數最多。

雲林縣文觀處計畫近期將提報西螺福興宮、褒忠馬鳴山鎮安宮，向交通部爭取縣內景點列入全台觀光遊憩據點。

雲林縣文觀處以每年4月份台中大甲鎮瀾宮舉行媽祖遶境活動為例，因活動期間駐駕西螺福興宮，成為西螺鎮年度地方盛事，並湧入大批信眾在此休憩，相關廟會活動陸續辦理，顯示福興宮極具潛力成為雲林重要觀光據點。

另外褒忠鄉馬鳴山鎮安宮的五年千歲公園是雲林隱藏版景點之一，且鎮安宮經認定登錄「馬鳴山五年千歲五年大科」及「馬鳴山五年千歲吃飯擔」共2項縣定無形文化資產，極具發展潛力。