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騎單車遊台江超美 國家公園管理處引進YouBike

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台江國家公園管理處沿著遊客中心東邊北汕尾水道河岸，修築一條全長約2.2公里的水岸綠道，風景悠美。圖／管理處提供
台江國家公園管理處沿著遊客中心東邊北汕尾水道河岸，修築一條全長約2.2公里的水岸綠道，風景悠美。圖／管理處提供

想騎單車漫遊台江國家公園的水岸風光嗎？台江國家公園管理處最近向台南市政府爭取，在遊客中心水岸綠道起點及四草砲台附近南北兩處，增設公共自行車（YouBike）租借站點，遊客可以騎上長約2.2公里的水岸綠道，再騎1.5公里銜接安順鹽場，飽覽迷人景緻。

管理處表示，為了讓民眾透過不同的方式感受濕地之美，經過3年多的努力，沿著遊客中心東邊北汕尾水道河岸，修築一條全長約2.2公里的水岸綠道。順著河岸邊騎著單車或步行，可以從不同視野領略鹽水溪口濕地及四草濕地之美。一路北行至綠道終點，四草砲台、大眾廟及綠色隧道等景點就在眼前；還可以再沿大眾路往東行約1.5公里至安順鹽場，進到才剛啟用的安順吉鹽故事館，透過館內的展示及影片，認識安順鹽場的歷史與過去鹽村的生活樣貌。

管理處表示，公園的遊客中心在2019年啟用後，佇立於水面上的高腳屋造型及館內豐富的多元展示，不僅是民眾打卡的熱門景點，同時也是認識台江國家公園最好的地方，在地理位置上不僅是民眾從安平地區進入台江國家公園的門戶，此外緊鄰國家級濕地─鹽水溪口濕地，及台灣唯二的國際級濕地之一的四草濕地，周邊環境呈現出多樣豐富的濕地生態。

園區內最近引進YouBike據點，讓民眾可透過單車方式體驗遊客中心、四草砲台、大眾廟、綠色隧道及安順鹽場等，以慢活、慢遊方式認識台江國家公園豐富的濕地生態、人文歷史及鹽田文化。

台江國家公園管理處最近向台南市政府爭取，在遊客中心水岸綠道起點及四草砲台附近南北兩處，增設公共自行車（YouBike）租借站點。圖／管理處提供
台江國家公園管理處最近向台南市政府爭取，在遊客中心水岸綠道起點及四草砲台附近南北兩處，增設公共自行車（YouBike）租借站點。圖／管理處提供

濕地 台江 國家公園 YouBike 綠色隧道

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