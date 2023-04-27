嘉縣保安宮300年廟慶將登場 歌手雲集還有高空煙火秀

嘉義縣太保市舊埤里保安宮主祀保生大帝，今年逢建廟300年大慶， 今天舉辦三朝祈安福醮法會，縣長翁章梁、立法委員蔡易餘到場參拜，合力豎起燈蒿，盼天上眾神賜福鄉親，保安宮表示，4月29日至5月1日舉行為期三天法會，5月1日最精采，有歌星聯歡晚會及高空煙火秀，十分熱鬧。

保安宮主委蘇己祥說，4月29日起盛大舉辦3天舉辦法會，其中5月1日最精采，中午有普渡大法會，下午2點各界祝壽團拜，晚上6點30分舉辦歌星聯歡晚會，晚上8點還有高空煙火秀；保安宮又稱大道公廟，在清雍正元年、1723年創建廟堂，今年恰逢建廟300周年，將盛大慶祝。

蘇己祥補充，「豎燈篙」儀式是指天篙上懸掛天燈、天旛，天旛書寫「奉敕令玉皇上帝三界神祇列聖恩前慶成五朝福醮上答天恩下祈合境平安罡」，只要將天篙立起，高大的竹子就可為神明指引方向，恭迎各方神祇前來賜福，將燈蒿高高豎起，盼保生大帝保佑村民平安順心。

保安宮指出，歌星聯歡晚會陣容堅強，有歌手黃西田、秀蘭瑪雅、夢慶而、嫚君，以及主持人康龍，還有演員鄭志偉、廖麗君、陳怡貞、朱紫緹，歌星聯歡晚會時間由5月1日晚上6點30分開始，活動精彩可期，歡迎大家共襄盛舉。