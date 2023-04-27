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外銷有多難？ 雲林古坑咖啡等農產品上架星國

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣政府帶了花生給新加坡業者試吃，接下來主力推動農產加工品外銷。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府帶了花生給新加坡業者試吃，接下來主力推動農產加工品外銷。圖／雲林縣政府提供

雲林縣去年出口逾300公噸蔬果至東南亞市場，不過甚少外銷農產加工品，縣長張麗善昨起接力參訪新加坡大型物流商及超市集團，探詢市場接受度也交流取經，對焦古坑咖啡、地瓜薯條、調味花生及地瓜拿鐵等產品上架星國通路，業者試吃後大讚美味，雙方將進一步洽談合作，至於本月首度輸出短期葉菜類至當地最大超市職總平價超市，銷售狀況穩定，可望5月再推一波促銷檔期。

張麗善此行除率縣府農業處人員、縣內農會幹部等赴新加坡參加國際食品展，今天也在職總平價合作社舉辦台灣蔬菜節，「阿善師」在展場中上菜，料理炒什錦菇、蒜香蠔油川燙菠菜2道拿手菜招待民眾享用，不少人人手一袋蔬菜，成功刺激消費。

張麗善說，生鮮蔬果出口，價格、新鮮度的掌控相當重要，空運運輸成本高，無法與東南亞或中國農產品競爭，海運航程則較長，一趟約需5天以上，加上採收、包裝、通關等前置作業需4天左右，及保留1周的後端銷售時程，冷鏈及生鮮保存技術極為重要，這次終於突破關卡，順利將4.5萬包葉菜類品拓至星國逾160間門市販售。

坐船至新加坡的雲林蔬菜，靠儲運技術升級維持新鮮品質，價格也比搭飛機親民；專做蔬果外銷的宜捷威公司評估，短期葉菜類品選項多，未來可穩定輸出，此次銷售狀況佳，預估下月中旬再推一波促銷檔期。

張麗善參訪星國物流商萬春商行，其廠區動線、產線乾淨分明，冷鏈管理技術也很成熟，未來會深化合作，輸入新鮮農產品；另大型連鎖超市昇菘集團在星國占一席之地，縣府準備古坑農會精品咖啡、阿甘薯叔蜂蜜薯片，及虎尾農會虎霸王花生供業者試吃，因農產加工品的存放效期比生鮮類長，更具外銷優勢，雙方相談甚歡，進一步洽談引進品項。

大西螺地區是雲林蔬菜產區，縣議員李明哲表示，地方生產技術純熟，但面臨國內菜價時高時低情形，對於外銷樂見其成，不過海空運輸均須克服運輸航程及保鮮問題，建議縣府除冷鏈技術，也可評估成本後採用包裝生鮮袋，提升比他國更具外銷競爭力的農產品，此外，國內不少縣市單打獨鬥找外銷通路，呼籲應設國家級農業貿易團隊，並公告世界各國輸入標準，以利各產地掌握準則拚外銷。

雲林縣長張麗善（前左二）參訪新加坡大型物流商萬春商行，其穩定分明的生產模式，雙方期待未來深化合作，輸入更多新鮮農產品。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善（前左二）參訪新加坡大型物流商萬春商行，其穩定分明的生產模式，雙方期待未來深化合作，輸入更多新鮮農產品。圖／雲林縣政府提供
雲林縣生產的短期葉菜類品終於突破關卡，本月首度坐船至新加坡逾160間門市販售。圖／雲林縣政府提供
雲林縣生產的短期葉菜類品終於突破關卡，本月首度坐船至新加坡逾160間門市販售。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善（前左二）參訪新加坡大型物流商萬春商行，其穩定分明的生產模式，雙方期待未來深化合作，輸入更多新鮮農產品。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善（前左二）參訪新加坡大型物流商萬春商行，其穩定分明的生產模式，雙方期待未來深化合作，輸入更多新鮮農產品。圖／雲林縣政府提供

張麗善

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