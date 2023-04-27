阿里山林鐵與日本黑部峽谷鐵道 5月6日起重啟車票互換

阿里山林鐵與日本黑部峽谷鐵道慶祝締結姊妹鐵道10週年，今年重啟車票互換，5月6日起民眾持今年使用過的阿里山林鐵支線二日券可兌換黑部峽谷鐵道「宇奈月-櫸平」來回票。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞稿表示，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）停辦3年的阿里山林業鐵路與日本黑部峽谷鐵道車票互換活動，從今年5月6日開始恢復互換至年底結束。

阿里山林鐵及文資處指出，民眾可持今年使用過的阿里山林業鐵路支線二日券，於乘車日前15日至3個月間向黑部峽谷鐵道以MAIL或傳真申請，即可兌換黑部峽谷鐵道「宇奈月-櫸平」來回票，或持使用過的黑部峽谷鐵道「宇奈月-櫸平」來回票至阿里山車站兌換阿里山林業鐵路支線二日券。

林鐵及文資處長黃妙修表示，阿里山林業鐵路與日本黑部峽谷鐵道於民國102年締結為姊妹鐵道，今年邁入第10年，旅客除可一票換一票外，黑鐵也特別加碼，換票旅客還可額外獲得特製小禮物，有毛巾、A4資料夾、筆記本可三擇一。

黃妙修說，即日起至6月6日在嘉義製材所動力室舉辦黑鐵特色展，現場除有黑部峽谷鐵道製作的鐵道相關文創商品外，也有黑部峽谷鐵道沿線風光相片集及導覽摺頁供民眾自由瀏覽。

另外，黑部峽谷鐵道也在營運場地內設置阿里山林鐵的特色物品及海報文宣摺頁推廣專區，顯示雙方友誼長存。

林鐵及文資處指出，日本黑部峽谷因冬季下雪影響列車行駛，每年12月封山並於隔年4月、5月雪融後開山，今年黑部峽谷鐵道已於4月20日開山，5月6日起全線恢復營運。