快訊

連5次！新竹又現天坑「特斯拉直直墜」 結構技師揭建案關鍵原因

本土首驗出「大角星」新變異株 2名女性患者現況曝光

我駐巴西外交官墜樓 遺孀：權力鋪天蓋地壓得我窒息

阿里山林鐵與日本黑部峽谷鐵道 5月6日起重啟車票互換

中央社／ 嘉義縣27日電

阿里山林鐵與日本黑部峽谷鐵道慶祝締結姊妹鐵道10週年，今年重啟車票互換，5月6日起民眾持今年使用過的阿里山林鐵支線二日券可兌換黑部峽谷鐵道「宇奈月-櫸平」來回票。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞稿表示，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）停辦3年的阿里山林業鐵路與日本黑部峽谷鐵道車票互換活動，從今年5月6日開始恢復互換至年底結束。

阿里山林鐵及文資處指出，民眾可持今年使用過的阿里山林業鐵路支線二日券，於乘車日前15日至3個月間向黑部峽谷鐵道以MAIL或傳真申請，即可兌換黑部峽谷鐵道「宇奈月-櫸平」來回票，或持使用過的黑部峽谷鐵道「宇奈月-櫸平」來回票至阿里山車站兌換阿里山林業鐵路支線二日券。

林鐵及文資處長黃妙修表示，阿里山林業鐵路與日本黑部峽谷鐵道於民國102年締結為姊妹鐵道，今年邁入第10年，旅客除可一票換一票外，黑鐵也特別加碼，換票旅客還可額外獲得特製小禮物，有毛巾、A4資料夾、筆記本可三擇一。

黃妙修說，即日起至6月6日在嘉義製材所動力室舉辦黑鐵特色展，現場除有黑部峽谷鐵道製作的鐵道相關文創商品外，也有黑部峽谷鐵道沿線風光相片集及導覽摺頁供民眾自由瀏覽。

另外，黑部峽谷鐵道也在營運場地內設置阿里山林鐵的特色物品及海報文宣摺頁推廣專區，顯示雙方友誼長存。

林鐵及文資處指出，日本黑部峽谷因冬季下雪影響列車行駛，每年12月封山並於隔年4月、5月雪融後開山，今年黑部峽谷鐵道已於4月20日開山，5月6日起全線恢復營運。

延伸閱讀

大元別看！鼓鼓吻戲紅到日本 風光猛奪6冠

沉迷電動宅男4優點成日本單身女性搶手貨：代表做事認真

2007年在緬甸遇害！日本記者長井健司「死前拍攝畫面」公布

奇奇蒂蒂80周年生日快樂！HAPPY 80 限定商品日本迪士尼登場

相關新聞

台南老人健保全免 藍軍議員又嗆又舉「賀匾」給黃偉哲

台南市議會第4屆第1次定期大會今天登場，國民黨團指市長黃偉哲同意今年7月實施老人健保全免，並承諾任期內絕不跳票，國民黨團...

嘉縣保安宮300年廟慶將登場 歌手雲集還有高空煙火秀

嘉義縣太保市舊埤里保安宮主祀保生大帝，今年逢建廟300年大慶， 今天舉辦三朝祈安福醮法會，縣長翁章梁、立法委員蔡易餘到場...

外銷有多難？ 雲林古坑咖啡等農產品上架星國

雲林縣去年出口逾300公噸蔬果至東南亞市場，不過甚少外銷農產加工品，縣長張麗善昨起接力參訪新加坡大型物流商及超市集團，探...

遊具老舊失修傳小孩跌倒縫針 嘉縣太保遊樂場暫時封閉

嘉義縣太保市棒球場旁遊樂場是當地唯一大型遊樂場，已興建逾20年，遊具上的塑膠風化脫落，鐵件裸露已圍封鎖線，但日前有幼童使...

創全國首例！台南新化DOC影片獲國家文化資產網收錄

台南新化數位機會中心繼去年製作的「尋常 新化果菜市場影像展」深獲好評後，再製作「傳承百年的人情味-這一鍋飯」及「十八嬈蜘...

南市老人健保免費7月上路 黃偉哲承諾：任內4年會編滿

台南市將從今年7月起，在排富條件下，補助65歲以上長者或55歲以上原住民健保費用，設籍1年符合資格的對象都可受惠。台南市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦