遊具老舊失修傳小孩跌倒縫針 嘉縣太保遊樂場暫時封閉

嘉義縣太保市棒球場旁遊樂場是當地唯一大型遊樂場，已興建逾20年，遊具上的塑膠風化脫落，鐵件裸露已圍封鎖線，但日前有幼童使用受傷，臉部受傷縫了3針；縣府教育表示，遊具用封鎖線圍起，並加設告示牌，希望民眾不要自行使用，已爭取修繕經費，正在規畫設計，會盡速修復完工。

太保市民代表林淑勉說，棒球場旁遊樂場的遊具老舊失修，包裹鐵鍊的塑膠風化碎裂，銳利鐵件裸露在外，孩子不小心跌倒就會受傷，太保市只有這個大型遊樂場，封鎖線無法禁錮小孩玩樂需求，拆掉封鎖線使用後，下一個使用者在不知情情況下，很容易受傷。

太保市安仁里長陳政龍說，棒球場旁遊樂場是當地最大的遊樂設施場所，近期因地墊硬化、地板凹陷等情形，需要重新整修，另在公園北街、文化北街還有2個較小的遊戲場，可先那邊遊玩，會持續與教育處溝通，希望在安全範圍盡速完成修繕，讓孩子開心玩耍。