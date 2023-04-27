創全國首例！台南新化DOC影片獲國家文化資產網收錄
台南新化數位機會中心繼去年製作的「尋常 新化果菜市場影像展」深獲好評後，再製作「傳承百年的人情味-這一鍋飯」及「十八嬈蜘蛛精大鬧大目降」影片，今年獲文化部國家文化資產網收錄，上架至文資處文化典藏影音平台及國家文化資產網，也是首度收錄由數位機會中心製作的影片。
市長黃偉哲表示，新化大坑尾擔飯擔和大目降十八嬈都是市訂民俗活動，前者是家家戶戶準備鹹飯等古早味料理，提供元宵遶境陣頭及香客吃食，形成特殊的生活及飲食文化；十八嬈是元宵節後3天舉行遶境，象徵掃除蜘蛛精帶來的災禍以求平安的宗教習俗。欣喜新化DOC學員打破年齡框架，展現長者運用數位及網路，製作剪輯紀錄片，具備文化典藏永續流傳價值。
教育局長鄭新輝說，教育部近年鼓勵全國各區數位機會中心發展在地文化典藏，希望透過錄製影片記錄各地文化、民俗活動，除保存文化及再造歷史現場，更能推廣地方特色。教育部訪視南市執行成效時，發現新化DOC極具發展潛力，值得推廣至全國，加上崑山科技大學南高輔導團的協助，創下全國108所DOC中，第一次有成果影片收錄國家級文化典藏的新紀錄。
新化大目降解說員曾進發表示，能提供收藏多年的新化十八嬈文史資料作為這部影片的主軸，並參與影片製作，相當榮幸，希望能繼續為新化區的文史數位典藏盡分心力。
大新國小校長王聖欽說，自2018年承辦數位機會中心以來，即以保存及傳承新化市定文化資產為志業，陸續有「新化蟀哥逗熱鬧」、「摺疊過去-邁向未來」等4部影片，除提供給區內國中小作為認識家鄉的數位教材，也透過社區協會及團體廣為運用，成為推動在地經濟的軟實力。文化部國家文化資產網（https://nchdb.boch.gov.tw/resource/media)
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言