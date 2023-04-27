創全國首例！台南新化DOC影片獲國家文化資產網收錄

台南新化數位機會中心繼去年製作的「尋常 新化果菜市場影像展」深獲好評後，再製作「傳承百年的人情味-這一鍋飯」及「十八嬈蜘蛛精大鬧大目降」影片，今年獲文化部國家文化資產網收錄，上架至文資處文化典藏影音平台及國家文化資產網，也是首度收錄由數位機會中心製作的影片。

市長黃偉哲表示，新化大坑尾擔飯擔和大目降十八嬈都是市訂民俗活動，前者是家家戶戶準備鹹飯等古早味料理，提供元宵遶境陣頭及香客吃食，形成特殊的生活及飲食文化；十八嬈是元宵節後3天舉行遶境，象徵掃除蜘蛛精帶來的災禍以求平安的宗教習俗。欣喜新化DOC學員打破年齡框架，展現長者運用數位及網路，製作剪輯紀錄片，具備文化典藏永續流傳價值。

教育局長鄭新輝說，教育部近年鼓勵全國各區數位機會中心發展在地文化典藏，希望透過錄製影片記錄各地文化、民俗活動，除保存文化及再造歷史現場，更能推廣地方特色。教育部訪視南市執行成效時，發現新化DOC極具發展潛力，值得推廣至全國，加上崑山科技大學南高輔導團的協助，創下全國108所DOC中，第一次有成果影片收錄國家級文化典藏的新紀錄。

新化大目降解說員曾進發表示，能提供收藏多年的新化十八嬈文史資料作為這部影片的主軸，並參與影片製作，相當榮幸，希望能繼續為新化區的文史數位典藏盡分心力。