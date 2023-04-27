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南市老人健保免費7月上路 黃偉哲承諾：任內4年會編滿

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議會定期會今開議，國民黨台南市議員蔡育輝以牌匾賀台南市長輩免繳健保費。記者吳淑玲／攝影
台南市議會定期會今開議，國民黨台南市議員蔡育輝以牌匾賀台南市長輩免繳健保費。記者吳淑玲／攝影

台南市將從今年7月起，在排富條件下，補助65歲以上長者或55歲以上原住民健保費用，設籍1年符合資格的對象都可受惠。台南市議會定期會今天開議，議員關切今年只補助半年14億元，明年全年度經費28億元還會編列嗎？市長黃偉哲說「一開始就沒辦法收回」，但錢就是這麼多，任內4年會節省不該花的錢用來做老人健保福利。

黃偉哲也說明實施全民健保替長輩繳健保費，原先的計畫是比新北市好一點，依年紀補助從3000元、4500元到1萬2千元到2萬元，和議會討論政黨協商結果逐年增加，到民國115年排富全面發放，現在提早到115年的水準全面繳健保費，當然遵照115年的標準。排富是因其他五都除新北市外，其他四都包括台北、桃園、台中、高雄是全面發放但有排富，如果不排富好像台南市財務比人家好但其實沒有。

黃偉哲說，面臨的挑戰是明年不是今年，今年最快是7月分實施半年經費是14億，明年全年度是28億，明年度預算很難編，要再籌14億元是很大的負擔，但錢就是這麼多，健保費多繳一點其他的開銷就要減少，「這是百姓的血汗錢一定要這麼做 （指排富）」。

蔡育輝準備牌匾「賀台南市長輩免繳健保費」，但也強調議會先前決議是不排富，市長先前在選舉時說是大撒幣，在新營開會時說要研究一下不然沒錢，老人健保免費議員沒人會反對，但要做得漂亮，為什麼只發半年？要爭議會法定地位議會通過不排富，市長說過的話要如何智慧解決。

有議員也不滿民進黨從賴清德以降到黃偉哲找盡理由推托拉，但現在是否有壓力才要發放，但只做半套只否只取悅某部分人，在野黨才是功臣；林燕祝說全民健保根本為了選舉，因為明年總統大選，要求承諾任內4年老人健保費都要編列，才能夠對得起市民。

議長邱莉莉說，之前沒有全面補助，經過大家的爭取提前全面補助，大會決議是原則上不排富，市府先求有再求好，未來台南市政府沒有編列65歲以上健保費就拒收預算書。

黃偉哲表示，現在新北市還沒有全面實施 ，他不是為了賴清德而做，是為全台南市民而做；至於議員關切會不會持續編列，強調「一開始就沒辦法收回」，他會對自己任內4年負責。

國民黨議員贈「賀台南市長輩免繳健保費」給市長黃偉哲。記者吳淑玲／攝影
國民黨議員贈「賀台南市長輩免繳健保費」給市長黃偉哲。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲上午在議會允諾老人健保全額補助，任內四年都會編列。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲上午在議會允諾老人健保全額補助，任內四年都會編列。記者吳淑玲／攝影

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