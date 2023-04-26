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嘉義檢打擊詐欺 建構打詐嘉義隊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義地檢署檢察長張曉雯主持打詐會議。圖／嘉義地檢署提供
嘉義地檢署檢察長張曉雯主持打詐會議。圖／嘉義地檢署提供

近年來詐欺集團利用宅經濟的便利以數位化、網路化方式詐騙民眾，造成民眾極大財產損失。嘉義地檢署召集嘉義地區檢、警、調、憲、移民等司法單位，共同就落實打詐行動作為，進行觀摩學習及意見交流，建構打詐嘉義隊，以團隊合作，加強查緝及預防詐欺犯罪。

地檢署表示，行政院於去年7月15日核定以「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」等4大打擊面向的「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，以期結合各公私部門之力量，共同打擊詐欺犯罪。

檢察長張曉雯表示，各司法機關投入打詐嘉義隊分工協調、策略布署，透過通報機制建立，建構公私協力、跨域合作方式，以達到清上游、斷人頭的打詐策略目標；轄內四大超商、電信業者、電力公司、金融機構、旅宿業者等民間機構，都能加入阻詐、反詐的行列。

張曉雯表示，警方對於成功攔阻被害人匯款的金融機構行員或查緝詐欺領款車手的檢舉人予以公開表揚，適度提供獎金資獎勵，希望結合各界量，從源頭瓦解犯罪組織，徹底打擊詐欺犯罪。

也要求檢察官嚴格監督法院的裁判，對於未符合罪刑的判決，應提起上訴，期待法院能夠體察這類犯罪造成民心苦痛、破壞社會的信賴關係，予以從重量刑，有效嚇阻詐欺犯罪。

嘉義地檢署召集嘉義地區檢、警、調、憲、移民等司法單位，共同就落實打詐行動作為，進行觀摩學習及意見交流。圖／嘉義地檢署提供
嘉義地檢署召集嘉義地區檢、警、調、憲、移民等司法單位，共同就落實打詐行動作為，進行觀摩學習及意見交流。圖／嘉義地檢署提供
嘉義地檢署召集嘉義地區檢、警、調、憲、移民等司法單位，建構打詐嘉義隊。圖／嘉義地檢署提供
嘉義地檢署召集嘉義地區檢、警、調、憲、移民等司法單位，建構打詐嘉義隊。圖／嘉義地檢署提供

詐欺 嘉義 司法

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