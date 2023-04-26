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立委王美惠爭取3千萬 改善嘉市5校園老舊設施

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
立委王美惠（中）邀集教育部國教署及體育署到嘉義市國中小校園會勘。圖／立委王美惠服務處提供
立委王美惠（中）邀集教育部國教署及體育署到嘉義市國中小校園會勘。圖／立委王美惠服務處提供

立委王美惠今天邀集教育部國教署及體育署到嘉義市會勘，接連走訪5所嘉義市國中小學，爭取超過3千萬元改善老舊廁所、管線等。王美惠表示，將會向中央極力爭取補助，讓嘉義市的校園環境，從戶外操場，到室內場域，學生所到之處，都是安全無虞。

王美惠一行人實地了解各校環境，以及硬體設備的現況。日前，嘉義市有多所學校反應，校園部份設備老舊等問題。崇文國小校內無障礙廁所數量不足，導致特教班學生如廁不便；世賢國小各樓層廁所的管線，因過於老舊，經常發生阻塞的狀況。

嘉義國中、玉山國中及民生國中因校齡悠久，廁水排水設備，廁所已逾數十年未整修，也急需經費整建，以維護在校師生的校園安全。又因嘉義市地狹人稠，世賢國小及民生國中，提出興建5人制足球場及操場重建計劃。期盼興建及修繕後，讓師生有個舒適安全的運動場所。

王美惠表示，老舊的廁所及校舍，是校園安全的隱憂，會勘時發現，許多中小學廁所，都已年久失修，學校礙於經費不足的問題，只能以急就章的方式應急處理，只是管線老舊的問題，隨著時間只會日趨嚴重。治標不治本的修繕方式，並非解決之道，急需中央挹注經費協助改善，才能給予師生一個能夠安心的教學、就學的環境。

王美惠表示，為了讓學生們能夠更安心使用校園各項設備，目前校方已提出申請廁所改善計劃，以及運動場改建計畫。請教育部全力協助改善學生的學習環境，提供更乾淨、友善、安全的校園。

立委王美惠邀集教育部國教署及體育署到嘉義市國中小校園會勘。圖／立委王美惠服務處提供
立委王美惠邀集教育部國教署及體育署到嘉義市國中小校園會勘。圖／立委王美惠服務處提供
立委王美惠（前排右二）邀集教育部國教署及體育署到嘉義市國中小校園會勘。圖／立委王美惠服務處提供
立委王美惠（前排右二）邀集教育部國教署及體育署到嘉義市國中小校園會勘。圖／立委王美惠服務處提供
立委王美惠邀集教育部國教署及體育署到嘉義市國中小校園會勘。圖／立委王美惠服務處提供
立委王美惠邀集教育部國教署及體育署到嘉義市國中小校園會勘。圖／立委王美惠服務處提供

嘉義 王美惠

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