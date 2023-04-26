快訊

金門軍方悍馬車「運送彈藥突自燃」大火吞噬車體嚇壞民眾 金防部回應了

日台交流協會高雄事務所新所長拜會黃偉哲 暢談交流願景

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
市長黃偉哲與日本台灣交流協會高雄事務所新任所長奧正史暢談交流願景。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲與日本台灣交流協會高雄事務所新任所長奧正史暢談交流願景。圖／台南市政府提供

日本台灣交流協會高雄事務所新任所長奧正史今日蒞府拜會台南市長黃偉哲，雙方暢談交流願景，對今後台南與日本的交流充滿期待。黃偉哲感謝奧所長本月中旬到任後，旋即安排來訪台南，充份展現對雙方合作的重視。

黃偉哲表示，自己上任後的兩次出訪，就是前往3月的東京食品展，以及參與4月台南直飛仙台的包機首航，而台南民眾在疫情解封後的出國首選也是日本，顯示長久以來日本在台南民眾心中印象都很友善，也非常感謝日本政府在疫情期間捐贈疫苗給台灣。

黃偉哲說，明年就要迎接台南400，台南不但是文化古都，也是高科技都市，未來會有很多項目希望跟奧所長及日本台灣交流協會高雄事務所合作，期盼多多支持。

奧正史稱讚黃偉哲對於推動日本地方城市交流的熱心，表示不僅期待未來的發展，更會積極協助。奧所長也提到在台南有約760位日本人定居，感謝黃偉哲帶領市府團隊營造安心安全的環境，才能吸引並鼓勵日商穩定投資台南。

奧所長也期待即將到來的台南400，也提到今年即將在台南市美術館辦理的翁倩玉版畫展，以及今年JNTO（日本政府觀光局）將首次於大台南國際旅展推出日本館，他都將積極協助、合作。

奧正史出身於日本青森縣，曾派駐於香港、上海等地，會中以流利的中文與黃偉哲暢談，他今天早上參訪了烏山頭水庫，感受到台日友誼歷久彌堅，黃偉哲也熱情歡迎所長有空多到台南，並推薦日後可造訪與日本淵源頗深的山上水道花園博物館。

市長黃偉哲致贈日本國旗噴印蘭花給日本台灣交流協會高雄事務所新任所長奧正史。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲致贈日本國旗噴印蘭花給日本台灣交流協會高雄事務所新任所長奧正史。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲與日本台灣交流協會高雄事務所新任所長奧正史一行會面。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲與日本台灣交流協會高雄事務所新任所長奧正史一行會面。圖／台南市政府提供

日本台灣交流協會 黃偉哲

延伸閱讀

初選落幕 賴惠員推薦郭貞慧入南市府團隊

百善孝為先！ 台南市長黃偉哲為105歲阿嬤洗腳

南市55位媽媽代表名單出爐 黃偉哲：「孝親」常放心上

與日本最大永旺超市商談品嘗會 黃偉哲：端最好農特產

相關新聞

送客來南市有補助 團體旅遊優惠獎勵5月15日起受理申請

台南市推動觀光及激發旅遊經濟，推出旅遊獎勵方案， 今年度「台南地方產業原鄉永續小旅行振興計畫」、「企業團體福委會員工旅遊...

嘉市力拼生育率 竟有9成孕婦不知車資補助福利

嘉義市府體貼孕婦產檢辛勞且提高出生率，2018年推出「嘉有好孕」車資補助政策，市議員郭定緯隨機調查婦科醫院，竟然有高達9...

議員建議敬老卡擴大福利範圍增加使用率 嘉市府：會再研議

嘉義市議會今天進行第11屆第1次定期會，敬老卡今天成議場上的焦點，包括郭定緯、張秀華、戴寧、黃盈智、黃敏修等議員都認為要...

百善孝為先！ 台南市長黃偉哲為105歲阿嬤洗腳

台南市府城防癌抗癌健康協會5月13日將在安平國中舉辦百善孝為先弘揚孝道三部曲「清淨手足報親恩」、「反哺奉茶養育恩」及「承...

嘉義東石沿海文蛤大量死亡 成簍開口文蛤堆積魚塭旁

嘉義縣東石沿海傳出大量文蛤死亡，成簍文蛤堆放魚塭旁，漁民說，今年氣溫變化大，突然變熱、又吹南風，文蛤受不了，陸續出現死亡...

乾旱缺水 嘉義大阿里山區咖啡生豆評鑑參賽點數腰斬

勘稱國內最大規模的地區咖啡生豆評鑑賽「嘉義縣阿里山莊園咖啡精英交流賽」，昨晚報名截止，今年5組共計120點報名，沒過去年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦