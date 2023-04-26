日台交流協會高雄事務所新所長拜會黃偉哲 暢談交流願景

日本台灣交流協會高雄事務所新任所長奧正史今日蒞府拜會台南市長黃偉哲，雙方暢談交流願景，對今後台南與日本的交流充滿期待。黃偉哲感謝奧所長本月中旬到任後，旋即安排來訪台南，充份展現對雙方合作的重視。

黃偉哲表示，自己上任後的兩次出訪，就是前往3月的東京食品展，以及參與4月台南直飛仙台的包機首航，而台南民眾在疫情解封後的出國首選也是日本，顯示長久以來日本在台南民眾心中印象都很友善，也非常感謝日本政府在疫情期間捐贈疫苗給台灣。

黃偉哲說，明年就要迎接台南400，台南不但是文化古都，也是高科技都市，未來會有很多項目希望跟奧所長及日本台灣交流協會高雄事務所合作，期盼多多支持。

奧正史稱讚黃偉哲對於推動日本地方城市交流的熱心，表示不僅期待未來的發展，更會積極協助。奧所長也提到在台南有約760位日本人定居，感謝黃偉哲帶領市府團隊營造安心安全的環境，才能吸引並鼓勵日商穩定投資台南。

奧所長也期待即將到來的台南400，也提到今年即將在台南市美術館辦理的翁倩玉版畫展，以及今年JNTO（日本政府觀光局）將首次於大台南國際旅展推出日本館，他都將積極協助、合作。