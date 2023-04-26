嘉義市博、文化中心停車位一位難求 議員建議閒置地點設停車場

嘉義市博物館及文化中心，因緊鄰檜意森活村、嘉義車庫園區等景點，假日停車位一位難求，林務局林鐵及文資處開闢停車場，依然不敷使用。議員建議，林鐵周邊博愛陸橋下的6千坪土地、博物館後方萬坪的舊眷村都閒置多年，應溝通先運用作為臨時停車場。市府交通處表示，會與林鐵處溝通商量。但林鐵及文資處表示，內有歷史建物且出租給鐵道局使用中，不宜做臨時停車場使用。

嘉義市議會定期會上，議員蔡文旭表示，位於博愛陸橋下的舊魚市場、舊果菜市場，占地6300坪，閒置超過8年，佔地寬廣卻閒置。玉山一村、玉山二村，位於博物館後面，占地13466坪也閒置超過30年。這些土地都屬於林鐵及文資處（阿里山林業鐵路及文化資產管理處管理）。

蔡文旭表示，文化中心、博物館周邊停車空間相當不足，每有活動，停車格一位難求。他最近去花市看到人行步道上停滿了業者的貨車，鄉親買花散步相當不便，也嚴重影響景觀。又花市旁邊「嘉義學院」及「救國團嘉義終身學習中心」上課的學員也向他反應難停車。

他建議交通處應該主動跟林鐵及文資處商量，將目前閒置的「舊魚市場和果菜市場停車場」整理出來作為臨時停車場供市民鄉親使用。

市府交通處代理處長駱際方表示，會與林鐵及文資處溝通商量。

林鐵及文資處表示，玉山一、二村現階段尚有住戶，且該範圍留有林業文化價值之歷史建築，不宜全面開發作為臨時停車場使用。至於舊果菜魚市場現階段已提供大型活動停車及消防演練使用，並出租給交通部鐵道局作為鐵路高架化工程所需用地等進行活化利用。

林鐵及文資處表示，去年12月將玉山一、二村間0.82公頃土地標租委外經營收費停車場，規劃238格停車位，預計今年6月開始營運。