快訊

專題／2023怎麼稅最划算？從報稅流程到省稅撇步 讓你一次看懂

蘋果二手機全球大爆賣！驚人利潤曝「賣1台舊iPhone抵10台安卓新機」

陳致中確定要入獄！聽媽媽的話開海外帳戶洗錢 最高法院判刑1年定讞

嘉義市博、文化中心停車位一位難求 議員建議閒置地點設停車場

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
停車位一位難求遊覽車停在車庫園區外。圖／嘉義市議員蔡文旭提供
停車位一位難求遊覽車停在車庫園區外。圖／嘉義市議員蔡文旭提供

嘉義博物館及文化中心，因緊鄰檜意森活村、嘉義車庫園區等景點，假日停車位一位難求，林務局林鐵及文資處開闢停車場，依然不敷使用。議員建議，林鐵周邊博愛陸橋下的6千坪土地、博物館後方萬坪的舊眷村都閒置多年，應溝通先運用作為臨時停車場。市府交通處表示，會與林鐵處溝通商量。但林鐵及文資處表示，內有歷史建物且出租給鐵道局使用中，不宜做臨時停車場使用。

嘉義市議會定期會上，議員蔡文旭表示，位於博愛陸橋下的舊魚市場、舊果菜市場，占地6300坪，閒置超過8年，佔地寬廣卻閒置。玉山一村、玉山二村，位於博物館後面，占地13466坪也閒置超過30年。這些土地都屬於林鐵及文資處（阿里山林業鐵路及文化資產管理處管理）。

蔡文旭表示，文化中心、博物館周邊停車空間相當不足，每有活動，停車格一位難求。他最近去花市看到人行步道上停滿了業者的貨車，鄉親買花散步相當不便，也嚴重影響景觀。又花市旁邊「嘉義學院」及「救國團嘉義終身學習中心」上課的學員也向他反應難停車。

他建議交通處應該主動跟林鐵及文資處商量，將目前閒置的「舊魚市場和果菜市場停車場」整理出來作為臨時停車場供市民鄉親使用。

市府交通處代理處長駱際方表示，會與林鐵及文資處溝通商量。

林鐵及文資處表示，玉山一、二村現階段尚有住戶，且該範圍留有林業文化價值之歷史建築，不宜全面開發作為臨時停車場使用。至於舊果菜魚市場現階段已提供大型活動停車及消防演練使用，並出租給交通部鐵道局作為鐵路高架化工程所需用地等進行活化利用。

林鐵及文資處表示，去年12月將玉山一、二村間0.82公頃土地標租委外經營收費停車場，規劃238格停車位，預計今年6月開始營運。

該處說明，舊果菜魚市場是阿里山林業村促參範圍，考量阿里山林業村目前規劃以推廣林業文化為目標，該基地規劃作為林業主題的五星級國際觀光飯店，兼備親子遊樂設施、購物商場、林業產品展售中心、藝文沙龍及主題餐廳等複合式空間，預計今年9月上網公告招商，持續帶動地方經濟發展，提供林業文化體驗。

閒置中的舊魚市場。圖／嘉義市議員蔡文旭提供
閒置中的舊魚市場。圖／嘉義市議員蔡文旭提供
閒置中的舊果菜市場。圖／嘉義市議員蔡文旭提供
閒置中的舊果菜市場。圖／嘉義市議員蔡文旭提供
嘉義市議員蔡文旭認為林鐵及文資處的周邊大片土地可以作臨時停車場活化空間。記者李宗祐／攝影
嘉義市議員蔡文旭認為林鐵及文資處的周邊大片土地可以作臨時停車場活化空間。記者李宗祐／攝影
假日花市業者只能將車停在路邊。圖／嘉義市議員蔡文旭提供
假日花市業者只能將車停在路邊。圖／嘉義市議員蔡文旭提供

停車場 嘉義 博物館

相關新聞

送客來南市有補助 團體旅遊優惠獎勵5月15日起受理申請

台南市推動觀光及激發旅遊經濟，推出旅遊獎勵方案， 今年度「台南地方產業原鄉永續小旅行振興計畫」、「企業團體福委會員工旅遊...

嘉市力拼生育率 竟有9成孕婦不知車資補助福利

嘉義市府體貼孕婦產檢辛勞且提高出生率，2018年推出「嘉有好孕」車資補助政策，市議員郭定緯隨機調查婦科醫院，竟然有高達9...

議員建議敬老卡擴大福利範圍增加使用率 嘉市府：會再研議

嘉義市議會今天進行第11屆第1次定期會，敬老卡今天成議場上的焦點，包括郭定緯、張秀華、戴寧、黃盈智、黃敏修等議員都認為要...

百善孝為先！ 台南市長黃偉哲為105歲阿嬤洗腳

台南市府城防癌抗癌健康協會5月13日將在安平國中舉辦百善孝為先弘揚孝道三部曲「清淨手足報親恩」、「反哺奉茶養育恩」及「承...

嘉義東石沿海文蛤大量死亡 成簍開口文蛤堆積魚塭旁

嘉義縣東石沿海傳出大量文蛤死亡，成簍文蛤堆放魚塭旁，漁民說，今年氣溫變化大，突然變熱、又吹南風，文蛤受不了，陸續出現死亡...

乾旱缺水 嘉義大阿里山區咖啡生豆評鑑參賽點數腰斬

勘稱國內最大規模的地區咖啡生豆評鑑賽「嘉義縣阿里山莊園咖啡精英交流賽」，昨晚報名截止，今年5組共計120點報名，沒過去年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦