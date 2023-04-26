英雄帖召喚！ 大埤廣邀武林高手參演炫技

雲林大埤寺廟林立，陣頭、武術團體很多，但其文化長年不受重視，擅長大刀武術的鄉長林森寳說，其實當地不只盛產酸菜、稻米，文藝底蘊也相當深厚，不過卻鮮為人知，公所將在5月1日首辦大埤武館陣頭藝文展演，廣發「英雄帖」邀在地百年歷史的詠春館，及「文館」雅和軒等10多支隊伍參演炫技，展現拳腳功夫，活化大埤宗教與陣頭武術文化。

縣府文化觀光處長陳璧君說，雲林是農業縣，尤其大埤生產的稻米產量居全國第1，也供貨全台近8成酸菜，近年透過稻草及酸菜節慶，成功重現過去農村的生活感，今公所再發掘當地存有可貴的陣頭藝術文化，設法希望提升能見度和觀光能量。

林森寳細數大埤當地包括百年歷史的詠春館，以拳棍、獅陣、武館陣頭等著名的嘉興振興館，及成員約50人的獅陣、武藝的興安村勤習堂等12支隊伍背景，他本人則專長大刀武術，今也大秀幾招功夫。

西螺七崁武術文教基金會董事長、縣議員李明哲在大西螺地區傳承武術25年，他坦言，受少子化衝擊，現已少有年輕人學武術，憂心未來台灣的武術傳承可能面臨斷層，如今大埤鄉勇於「站出來」，他樂見能發揚光大。