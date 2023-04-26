送客來南市有補助 團體旅遊優惠獎勵5月15日起受理申請

台南市推動觀光及激發旅遊經濟，推出旅遊獎勵方案， 今年度「台南地方產業原鄉永續小旅行振興計畫」、「企業團體福委會員工旅遊獎勵優惠計畫」將於5月15日早上10時起開始接受報名，邀請全台旅行業者送客到台南。除了各行政區農產品行銷活動、休閒農場、觀光工廠、觀光遊樂業、原民文化部落，今年進一步推薦百大經典小鎮及運動休閒景點，推廣使用環保旅店和低碳餐廳，落實永續觀光的理念，體現綠色旅遊的精神。

市長黃偉哲表示，市府致力於推動各項振興計畫，輔導眾多業者提升旅遊服務量能，打造優質旅遊環境，以迎接旅遊新氣象。疫情期間，台南觀光在艱困的環境中仍然屢創佳績，除遊客人次年年提升，為六都遊客人次成長最高城市，訂房住宿率亦達全國之冠。

米其林指南評鑑，去年首次評鑑台南即入選44家美食，今年新入選4家，相信會持續增加為台南美食爭光。兩家觀光遊樂業者柳營尖山埤渡假村、頑皮世界野生動物園更是連續12年以上奪得觀光遊樂業考核特優成績，希望透過觀光旅遊獎勵的實施，讓更多人看見台南之美。

觀光旅遊局代理局長林國華表示，台南一直是多方位發展的觀光城市，近幾年觀旅局持續整合盤點在地業者與旅行社等觀光產業，力推深入台南各地的旅遊路線，例如：濕地生態體驗、佔版塞納河畔遊港遊運河、休閒運動遊程等，運用豐富且不同的玩法拓展城市旅遊，將人文、自然風光、特色景緻組合成多種深度旅遊與慢旅遊的遊程，而這樣的旅行型態也成為遊客愛上臺南的新理由。邀請大家一起來深度體驗臺南，讓台南成為旅遊首選之地，再創觀光旅遊佳績。