快訊

專題／2023怎麼稅最划算？從報稅流程到省稅撇步 讓你一次看懂

蘋果二手機全球大爆賣！驚人利潤曝「賣1台舊iPhone抵10台安卓新機」

陳致中確定要入獄！聽媽媽的話開海外帳戶洗錢 最高法院判刑1年定讞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

送客來南市有補助 團體旅遊優惠獎勵5月15日起受理申請

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市團體旅遊優惠獎勵計畫，5月15日開始受理申請。圖／台南市政府提供
台南市團體旅遊優惠獎勵計畫，5月15日開始受理申請。圖／台南市政府提供

台南市推動觀光及激發旅遊經濟，推出旅遊獎勵方案， 今年度「台南地方產業原鄉永續小旅行振興計畫」、「企業團體福委會員工旅遊獎勵優惠計畫」將於5月15日早上10時起開始接受報名，邀請全台旅行業者送客到台南。除了各行政區農產品行銷活動、休閒農場、觀光工廠、觀光遊樂業、原民文化部落，今年進一步推薦百大經典小鎮及運動休閒景點，推廣使用環保旅店和低碳餐廳，落實永續觀光的理念，體現綠色旅遊的精神。

市長黃偉哲表示，市府致力於推動各項振興計畫，輔導眾多業者提升旅遊服務量能，打造優質旅遊環境，以迎接旅遊新氣象。疫情期間，台南觀光在艱困的環境中仍然屢創佳績，除遊客人次年年提升，為六都遊客人次成長最高城市，訂房住宿率亦達全國之冠。

米其林指南評鑑，去年首次評鑑台南即入選44家美食，今年新入選4家，相信會持續增加為台南美食爭光。兩家觀光遊樂業者柳營尖山埤渡假村、頑皮世界野生動物園更是連續12年以上奪得觀光遊樂業考核特優成績，希望透過觀光旅遊獎勵的實施，讓更多人看見台南之美。 　　

觀光旅遊局代理局長林國華表示，台南一直是多方位發展的觀光城市，近幾年觀旅局持續整合盤點在地業者與旅行社等觀光產業，力推深入台南各地的旅遊路線，例如：濕地生態體驗、佔版塞納河畔遊港遊運河、休閒運動遊程等，運用豐富且不同的玩法拓展城市旅遊，將人文、自然風光、特色景緻組合成多種深度旅遊與慢旅遊的遊程，而這樣的旅行型態也成為遊客愛上臺南的新理由。邀請大家一起來深度體驗臺南，讓台南成為旅遊首選之地，再創觀光旅遊佳績。 　　

112年度「台南地方產業原鄉永續小旅行振興計畫」、「企業團體福委會員工旅遊獎勵優惠計畫」凡為國內合法設立的旅行社及企業團體，出團時間在5月30日至11月30日的團體行程，符合至少在台南合法旅宿住宿至少一晚以上及獎勵計畫條件者，即可報名申請，受理至經費用罄為止。相關訊息與報名表將於5月公告至台南旅遊網。

台南市團體旅遊優惠獎勵計畫，5月15日開始受理申請。圖／台南市政府提供
台南市團體旅遊優惠獎勵計畫，5月15日開始受理申請。圖／台南市政府提供

台南 住宿

相關新聞

送客來南市有補助 團體旅遊優惠獎勵5月15日起受理申請

台南市推動觀光及激發旅遊經濟，推出旅遊獎勵方案， 今年度「台南地方產業原鄉永續小旅行振興計畫」、「企業團體福委會員工旅遊...

嘉市力拼生育率 竟有9成孕婦不知車資補助福利

嘉義市府體貼孕婦產檢辛勞且提高出生率，2018年推出「嘉有好孕」車資補助政策，市議員郭定緯隨機調查婦科醫院，竟然有高達9...

議員建議敬老卡擴大福利範圍增加使用率 嘉市府：會再研議

嘉義市議會今天進行第11屆第1次定期會，敬老卡今天成議場上的焦點，包括郭定緯、張秀華、戴寧、黃盈智、黃敏修等議員都認為要...

百善孝為先！ 台南市長黃偉哲為105歲阿嬤洗腳

台南市府城防癌抗癌健康協會5月13日將在安平國中舉辦百善孝為先弘揚孝道三部曲「清淨手足報親恩」、「反哺奉茶養育恩」及「承...

嘉義東石沿海文蛤大量死亡 成簍開口文蛤堆積魚塭旁

嘉義縣東石沿海傳出大量文蛤死亡，成簍文蛤堆放魚塭旁，漁民說，今年氣溫變化大，突然變熱、又吹南風，文蛤受不了，陸續出現死亡...

乾旱缺水 嘉義大阿里山區咖啡生豆評鑑參賽點數腰斬

勘稱國內最大規模的地區咖啡生豆評鑑賽「嘉義縣阿里山莊園咖啡精英交流賽」，昨晚報名截止，今年5組共計120點報名，沒過去年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦