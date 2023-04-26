嘉市力拼生育率 竟有9成孕婦不知車資補助福利

嘉義市府體貼孕婦產檢辛勞且提高出生率，2018年推出「嘉有好孕」車資補助政策，市議員郭定緯隨機調查婦科醫院，竟然有高達9成孕婦不知道有這項福利。郭定緯表示，良好政策沒有落實推廣，實在可惜。社會處長黃毅晨表示，政策宣導確實還有進步空間。

嘉市府「嘉有好孕」車資補助是發放28張100元面額的車資補貼券，孕婦搭乘指定車隊前往產檢醫療院所，每趟最高可補貼100元。市議員郭定緯今天上午在市議會定期會質詢時表示，本應是體貼孕婦的實質作為，隨機抽查卻僅有1成孕婦知情。根據內政部統計數字，嘉義市去年的出生數最低，市府一直都在打造安心生養的環境，希望拉高生育率，但是好的政策，卻因宣導不足無法落實，相當可惜。

郭定緯表示，為了深入了解「嘉有好孕」車資補助推廣情形，實際到嘉義市2間婦產科進行隨機調查，調查結果顯示，竟有9成的孕婦都不知道這項政策，而大部分孕婦都是開車、騎車自行前往產檢，即使孕婦擔心自身安全，但因現實狀況迫於無奈，只能獨自前往產檢；無論是申請數據或是實際調查，結果都顯示政策宣導明顯不足。

郭定緯表示，根據定期會社會處提出的工作報告，僅有7名孕婦申請，他調查自政策開始推行以來，平均申請人數才10名。