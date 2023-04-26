議員建議敬老卡擴大福利範圍增加使用率 嘉市府：會再研議

嘉義市議會今天進行第11屆第1次定期會，敬老卡今天成議場上的焦點，包括郭定緯、張秀華、戴寧、黃盈智、黃敏修等議員都認為要擴大敬老卡服務範圍，才能提高使用率，社會處長黃毅晨表示，因為涉及社福預警，擔心開放後的查驗不易，未來是否可以運用其到其他補助，還要討論。

市議員張秀華表示，嘉義市65歲以上的長輩有4萬6千多人，敬老卡發出2萬9千多張，主要補助搭嘉義客運公車優惠，但使用率偏低，再好的政策也沒有用，建議比照其他縣市一樣擴大補助範圍，例如可以搭台鐵，鼓勵長輩經常出來走動，減少健保卡使用率。

市議員郭定緯認為敬老卡補助應不能只侷限在交通上，也可以分給醫療、運動、休閒等方面。

市議員黃盈智表示，敬老卡發出2萬9千多張、愛心卡5千多張，但是使用率偏低，可以和其他縣市結合使用，提高使用率。

市議員黃敏修表示，敬老卡也可以和智科處合作擴大它的服務聯網、功能。

戴寧表示，敬老卡發放1200個點數是全台居冠，但是只能在嘉義客運、嘉義縣公車、國光客運等交通上使用，外縣市開放的使用管道很多，像台北市YOUBIKE、計程車甚至到便利商店都使用，是否訂定罰則避免非當事人使用的狀況，如台中市被查到停用1年、第2次停用3年、第3次就5年，訂定罰則後再來開放使用範圍。