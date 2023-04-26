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百善孝為先！ 台南市長黃偉哲為105歲阿嬤洗腳

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市府城防癌抗癌健康協會5月13日將在安平國中舉辦百善孝為先弘揚孝道活動，市長黃偉哲為老人家洗腳。圖／安平開台天后宮提供
台南市府城防癌抗癌健康協會5月13日將在安平國中舉辦百善孝為先弘揚孝道活動，市長黃偉哲為老人家洗腳。圖／安平開台天后宮提供

台南市府城防癌抗癌健康協會5月13日將在安平國中舉辦百善孝為先弘揚孝道三部曲「清淨手足報親恩」、「反哺奉茶養育恩」及「承歡膝下天倫樂」活動，今天在安平區公所辦記者會為活動暖身，市長黃偉哲並為105歲的郭簡彩鳳與93歲的李郭菊奉茶、洗腳，提前向她們祝賀母親節快樂。

105歲郭簡彩鳳是安平區最高壽阿嬤，93歲李郭菊是市議員盧崑福的丈母娘，黃偉哲說，兩位老人家雖非自己的親人，但為她們倆腳是很溫馨的行為，也是孝道，是值得推廣的有意義活動，未來市府也會往這方面來推動，希望更多年輕人能對自己的雙親、祖父母沐腳、奉茶等，讓社會充滿更多的愛與孝。

社會局長盧禹璁表示，盡孝是每位子女要有的行為，這也是政府推動主要目標之一，希望社會能到處充滿愛心。

安平區長蕭泰感謝府城防癌抗癌健康協會推廣正向積極的孝親活動，強調區公所已全力協助並透過基層里鄰長鼓勵里民報名參加，透過由子女為父母或夫妻（65歲以上）相互扶持、鶼鰈情深為家庭無悔無怨付出過一生，在活動中相互沐足、奉茶及按摩，以表報答養育恩情之心，發揚中華倫理文化固有道德，讓五月母親節更顯溫馨，進而使家庭幸福、社會更加和諧友善。

台南市府城防癌抗癌健康協會自2015年9月成立迄今，致力推動全民防癌抗癌觀念不遺餘力，努力促進社會關懷及提升健康生活品質。協會理事長蕭登波表示，為落實協會宗旨，發揮社會教化力量，自2017年起辦理百善孝為先活動。

這次活動於母親節前一天上午9點在安平國中辦理，除了為長輩沐足等主題活動外，還有彩表演與現場體驗活動，包含台南市推拿與民俗調理保健養生協會免費按摩、六信高中指甲彩繪、市立醫院簡易健檢等，以及南良集團大健康產業相關品牌設攤。這次活動，由協會與社會局、安平區公所、安平國中、六信高中、安平開台天后宮、安平里長聯誼會等單位共同合辦。

台南 母親節

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