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嘉義東石沿海文蛤大量死亡 成簍開口文蛤堆積魚塭旁

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣東石沿海文蛤傳大量死亡，水試所採集蛤體、水體釐清死因。圖／姜梅紅提供
嘉義縣東石沿海文蛤傳大量死亡，水試所採集蛤體、水體釐清死因。圖／姜梅紅提供

嘉義縣東石沿海傳出大量文蛤死亡，成簍文蛤堆放魚塭旁，漁民說，今年氣溫變化大，突然變熱、又吹南風，文蛤受不了，陸續出現死亡情形；縣府農業處表示，已會同專家勘查，採集文蛤及水體檢驗，下周結果出爐由專家分析原因，若有需求將爭取天然災害救助。

漁民黃仁昌說，他養殖文蛤面積約有6公頃，近期有2甲魚塭正要收成，但因極端氣候，溫度變化大，一下吹北風、一下吹南風，文蛤死亡逾5千公斤，損失占總產量3、4成，有其他漁民更嚴重，幾乎全軍覆沒，損失相當慘重。

東石鄉民代表會前主席黃東岳說，養殖文蛤面積7公頃，清明節到現在陸續死亡，損失慘重難以估計；立委蔡易餘及議員姜梅紅都介入關心，盼水試所及縣府幫忙，不要讓漁民血本無歸。

縣府農業處指出，文蛤死亡原因很多，包括氣候異常、水質或底土惡化、病原性弧菌增生、管理不當等，農曆3、6、9月是文蛤季節性死亡好發期間，已召集水試所專家會勘，採集蛤體及水體檢驗，預計下週結果出爐後，由專家分析死亡原因。

縣府農業處也說，蛤農遇有文蛤大量死亡時，應立即向公所通報，若因天然災害引起文蛤死亡，將盡速爭取天然災害救助程序救助；另，也將持續舉辦教育訓練，推廣使用益生菌或光合菌，穩定水質及底土環境，提高文蛤育成率。

嘉義縣東石沿海文蛤傳大量死亡，成簍開口文蛤堆積魚塭旁。圖／姜梅紅提供
嘉義縣東石沿海文蛤傳大量死亡，成簍開口文蛤堆積魚塭旁。圖／姜梅紅提供
嘉義縣東石沿海文蛤傳大量死亡，水試所採集蛤體、水體釐清死因。圖／姜梅紅提供
嘉義縣東石沿海文蛤傳大量死亡，水試所採集蛤體、水體釐清死因。圖／姜梅紅提供
嘉義縣東石沿海文蛤傳大量死亡，水試所採集蛤體、水體釐清死因。圖／姜梅紅提供
嘉義縣東石沿海文蛤傳大量死亡，水試所採集蛤體、水體釐清死因。圖／姜梅紅提供
嘉義縣東石沿海文蛤傳大量死亡，水試所採集蛤體、水體釐清死因。圖／姜梅紅提供
嘉義縣東石沿海文蛤傳大量死亡，水試所採集蛤體、水體釐清死因。圖／姜梅紅提供
嘉義縣東石沿海文蛤傳大量死亡，成簍開口文蛤堆積魚塭旁。圖／姜梅紅提供
嘉義縣東石沿海文蛤傳大量死亡，成簍開口文蛤堆積魚塭旁。圖／姜梅紅提供
嘉義縣東石沿海文蛤傳大量死亡，開口文蛤堆積如山。圖／姜梅紅提供
嘉義縣東石沿海文蛤傳大量死亡，開口文蛤堆積如山。圖／姜梅紅提供

文蛤 漁民 水質

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