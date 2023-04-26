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南市55位媽媽代表名單出爐 黃偉哲：「孝親」常放心上

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（左二）為高齡105歲的人瑞郭簡彩鳳等多位長輩沐足及奉茶，表示父母辛辛苦苦把小孩拉拔長大，子女們盡孝是天經地義的事情。圖／ 台南市社會局提供
台南市長黃偉哲（左二）為高齡105歲的人瑞郭簡彩鳳等多位長輩沐足及奉茶，表示父母辛辛苦苦把小孩拉拔長大，子女們盡孝是天經地義的事情。圖／ 台南市社會局提供

母親節即將到來，為感謝堅毅、無私奉獻的媽媽，台南市推薦55位媽媽代表，社會局5月13日在南區虹韻文創中心，由市長黃偉哲頒獎，黃偉哲預先祝福所有媽媽們母親節快樂。上午在安平區公所出席百善孝為先活動，也親自為高齡105歲的人瑞郭簡彩鳳阿嬤等多位長輩沐足及奉茶，場面溫馨感人。

黃偉哲表示父母辛辛苦苦把小孩拉拔長大，子女們盡孝是天經地義的事情，5月份許多單位都會辦理慶祝母親節活動，然為人子女行孝並非特定節日才進行，對父母的孝心要從每天日常生活中開始做起，為人晚輩更要時常將「孝親」這件事情放在心上，時常反思可以再多為父母多做些什麼事，人人行善行孝，才能讓社會變得更加和諧。

社會局表示，今年獲表揚的55位母親代表分別是由各區公所、原住民族事務委員會、家扶中心及身障團體選拔推薦，表揚類別分為五大類：替代父母職養育孫、姪、甥子女及寄養家庭的「慈馨媽媽」3位、照顧家中身心障礙子女或本身非身心障礙者照顧家中身心障礙子女的「慈萱媽媽」8位、「原住民Ina(伊娜/媽媽)」2位、家庭遭受變故及困境，刻苦持家及自強不息的「自強媽媽」4位、「慈暉媽媽」38位，其中新市區公所推薦的93歲慈暉媽媽周楊素蓮為此次表揚最年長者。

表揚名單如下：

一、慈馨媽媽3位：南化區公所廖張巡、南家扶張素靜、北家扶許阿惠。

二、慈萱媽媽8位：心智障礙關顧協會謝雅芳、聲暉協進會黃淑菁、無障礙協會簡玉秀、腦性麻痺之友協會黃美惠、慈光心智關懷協會蔡林彩月、脊髓損傷者協會黃美惠、樂活關愛協會陳家惠、癲癇之友協會陳美香。

三、原住民Ina(伊娜/媽媽)2位：石鳳妹、莊玉英。

四、自強媽媽：白河陳莉莉、下營陳淑萍、安南陳香清、東區黃惠香。

五、慈暉媽媽38位：新市周楊素蓮、新化林金葉、善化林節子、安定王周妙、山上楊王秋月、南區陳玉英、安平林妙香、中西區葉惠珠、北區張蘇來受、北門吳林貴美、西港黃方淑鳳、將軍吳陳阿寡、七股周蔡玉綢、佳里黃李金蘭、學甲陳侯阿絹、六甲黃賴燕環、麻豆陳絹、大內金士奐、官田林陳金來、下營沈姜冷、東區許劉戊昭、左鎮黃素真、玉井卓李順敏、楠西陳葉玉真、南化張李秀琴、仁德黃王玉霞、歸仁張黃月桂、龍崎楊李秋、關廟許牡丹、鹽水魏翁素時、東山趙雪貞、柳營黃謝庚猜、新營高謝金滿、白河董蘇金寶、後壁廖黃夜好、永康張珠綿、永康李賴春綉、安南施邱錦雀。

子女 父母

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