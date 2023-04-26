乾旱缺水 嘉義大阿里山區咖啡生豆評鑑參賽點數腰斬

勘稱國內最大規模的地區咖啡生豆評鑑賽「嘉義縣阿里山莊園咖啡精英交流賽」，昨晚報名截止，今年5組共計120點報名，沒過去年290點的半數，主因是今年乾旱不雨嚴重，造成咖啡產量大減，收成僅去年3分之1，加上主辦單位提高比賽精緻度，每人每組限報名一點，也是參賽報名點數腰斬原因。

2023年嘉縣阿里山莊園咖啡精英交流各組報名點數分別為水洗組38點、蜜處理組20點、日曬處理組33點、藝伎水洗組15點、藝伎其它處理組23點，將在5月15、16日2天繳豆，緊接著進行物理篩選、初賽、複賽到決賽，成績將於5月24日揭曉，並舉行媒合會。

嘉縣咖啡產業發展協會總幹事伍子軒表示，去年參賽點數爆量290點創新高，因每點只需繳8公斤，扣除競賽用3公斤，只剩5公斤媒合競標，導致買家想多買卻無豆可賣情況，經討論，今年每點改提高需繳18公斤，有15公斤用來媒合拍賣，除滿足行家需求，更增加嘉義咖啡在市場競爭力與市占率。

嘉義縣咖啡產業發展協會理事長鄭虞坪表示，去年入秋因嚴重乾旱，加上年初不雨缺水，影響大阿里山區咖啡結實率，多數缺乏澆灌的咖啡園產量大減，收不到2成，整體來說，今年阿里山咖啡產量只有往年的三分之一，他的咖啡豆也減半供應，回穩待10月後新豆上市。