全國知名台南新化老街 竟因「科技執法」整條街冷清清

台南新化老街曾被票選為全國最美歷史建築老街第二名，當地還有傳統市場平日採購人潮相當熱鬧，但因警方科技執法後，路邊臨停超過3分鐘被開單，短短150公尺老街，1個月開出近千張罰單，有店家每天都要卸貨連收10張罰單，員工停機車收到6張罰單，顧客收罰單收到怕被嚇跑，造成老街冷冷清清，生意一落千丈，店家陳情「不讓人活了」，市議員余柷青今天邀集市府相關單位及警察局會勘，店家群情激憤要求「給一口飯吃」。

店家很多人都拿出一大疊罰單，群情激憤要求暫停科技執法，先解決卸貨區及停車格問題，米店說因臨停3分鐘，不敢進貨快要不能做生意，以前都會來自己來載米的餐廳，因停車被開罰單，也要米店送貨，科技執法已影響店家生意，有店家不滿每天載貨到店裡營業，竟收到10張罰單；店家說客人買牛肉麵炒飯就被罰900元，員工機車收到6張罰單，請給他們一口飯吃，不要趕盡殺絕。

余柷青說，並非為違規說話，違規併排就不對，新化老街有無因地制宜，老街還有早市，現在已造成無法卸貨，「所有台南的市場都要取締」，應先針對未理讓行人或闖紅燈，不要只拍老街短短150公尺，老街就是停車位不夠，新老老街是票選最美老街之一，不只在地人連安定、山上善化和永康來買菜都被開罰單，安平延平老街也沒有科技執法。

市府相關單位不能不給市場攤商和店家存活。

交通局指出，根據現場外側是路肩，人車都可通行，民國105年就劃黃線就是可以臨停，現在是科技執法的問題，至於店家卸貨，傾向黃線不動，有共識就畫設公共卸貨格。

交大隊長周冠輝表示，全市調查科技執法，由新化分局提報新化老街，市府各單位整合評估，市長簽准後會勘有共識才成立科技執法，要考量有商家、行人和汽機車駕駛，還有110檢舉及檢舉達人多方的意見，科技執法要撤除須有數據及用路人的意見都要參考，努力往這個方向但要評估不是置之不理。現在店家的意見也會帶回研商很快會給出正面回應。

至於這段時間因卸貨或有特殊理由超過臨停3分鐘被開罰單，民眾可以申訴撤銷，新化警分局說，老街商家、卸貨車輛針對此次科技執法所開立違規告發單如不知如何提出申訴，歡迎洽新化分局交通組或就近洽各分駐、派出所諮詢。

余柷青指出，老街本來就可以臨停但科技執法造成衝突，店家和民眾已收到太多冤枉的罰單，要求改掉不要再針對臨停，但違停併排店家可檢舉由警方勸導區離，科技執法在全台都一樣但要因地制宜，難道讓老街店家倒光光有比較好嗎，明年要辦台南400燈會交通亂檢舉多觀光客敢來嗎？