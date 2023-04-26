亞洲航空跨足無人機 與科技公司簽署MOU提高產值

亞洲航空股份有限公司跨足無人機產業，今天進駐亞洲無人機AI創新應用研發中心，嘉義縣長翁章梁到場參加揭牌儀式，亞航董事長盧天麟與天空飛行科技總經理李文慶簽署技術合作MOU，盼創造高價值無人機；翁章梁說，無人機產業正夯，將在義竹設跑道，相信中央會盡速協助。

經發處長江振瑋說，亞洲航空公司原做大型飛機維修，近來有意跨足無人機市場，選定嘉義亞創中心設據點，並與天空飛行科技公司合作，今天簽署技術合作MOU，未來兩間公司將有更密切合作，提升嘉義無人機產業聚落群聚效應。

亞航董事長盧天麟說，跨足無人機產業是新挑戰，未來有3個目標，第1目標是讓AL100、AL200航向天際，第2目標是在民雄設置工廠，基地完成後將投入生產無人機，第3目標是建立義竹飛行場，規模不需太大，但要有飛行場才能運送飛機。

天空飛行科技公司總經理李文慶說，無人機若沒有搭載科技設備，就只是一個飛機空殼，因此兩間公司攜手合作，在無人機機體搭載雷達、照相機及通訊系統等設備，盼開發HIGH VALUE （高價值）的無人機，創造更大產值。