單親媽媽最想要的母親節禮物　孩子學業表現良好

母親節將至，不少家庭已開心提前慶祝，但有許多單親媽媽，甚至是單親阿嬤仍在為生活打拚，雲林家扶中心統計，媽媽最想要的禮物是孩子學業表現良好，考量受扶助的孩子資源不足，要準備禮物送給媽媽或阿嬤可能就是難題，家扶中心除教孩子寫信表達謝意，也與環球科大附設幼兒園合作，教導幼兒園小朋友手作碗粿感謝媽媽。

雲林家扶中心扶助的碗粿阿公吳萬宗今天與社工到環球科大附設幼兒園教導小朋友手作碗粿，園長何采樺說，透過課程設計，讓孩子體會到美味的成品得來不易，並把辛苦完成的碗粿獻給媽媽當作禮物，感謝媽媽生育之恩。

家扶中心主任廖志文說，雲林扶助家庭中有75%是單親媽媽，其中25%是單親阿嬤，平日她們為生活操勞，可能連母親節都沒得喘息，他曾詢問多位單親媽媽，最想要的母親節禮物是什麼，多數媽媽都說，只要孩子學業表現良好就已足夠，因為所有的希望都寄託在孩子身上了。