搶錢？台南停車場「1天收費2400元」惹議 交通局回應了

最近有民眾發現台南有一處私有停車場單日最高收費2400元，引起熱議，市府交通局表示，台南是觀光勝地，市區及景點周遭停車需求殷切，民營停車場因收費標準、時段費率或當日最高上限等資訊告示方式不一，被批露停車場單日最高收費2400元案例，即為業者無提供當日上限優惠，要求須明確告示停放一日的最高收費金額供民眾參考。

交通局長王銘德指出，民營停車場停車費率雖由市場機制訂定，但為確保消費資訊清楚透明，交通局去年5月起已要求收費停車場統一告示牌面內容，費率須以「每小時」標示，可另載明不同計費時間單位或平假日差別費率，並須揭露當日最高收費金額，且費率和最高收費金額的字體大小須長寬至少各達18公分以上，以利辨識，

王銘德表示，市中心高費率停車場大多分布在火車站前站、赤崁樓、藍晒圖、南紡購物中心等交通、觀光或購物重要據點周邊，附近均有台南轉運站、東光地下、平實公園、海安路地下、水萍塭公園地下等大型公有停車場均依「台南市公有停車場收費及管理自治條例」收費，假日期間每小時20或30元，相對平價實惠，建議民眾可多加利用，停妥車輛後再步行或利用Youbike前往目的地。

台南假日吸引大量觀光人潮，市中心停車一位難求，交通局也積極增闢停車空間，海安路地下停車場新增127席汽車位，水萍塭公園地下停車場開放362席汽車位，永華國民運動中心旁的地下停車場預計今年7月完工，可提供570席汽車位，總計近2年增加逾千席公有路外汽車空間；另外商圈景點附近的國中小校園也有假日開放停車的服務，遊客也可多加利用，但需注意開放時間，於關閉前提前離去。

市府也透過獎助闢建、租稅減免來鼓勵民間釋出閒置空地，共同創造停車供給，由於民營業者依土地取得及經營設備成本訂定其停車費用，但因收費標準不一，部分平假日差異及當日最高上限的告示不夠明確，甚至還有「以分計費」等方式，易造成消費者一時未察，被收取高額停車費，衍生消費糾紛案件，因此由交通局訂定相關辦法，要求業者收費標示務必透明清楚，不容許玩弄文字遊戲。

交通局表示，為保障民眾權益、避免衍生消費爭議，已於去年5月起統一規範收費停車場告示牌面內容，藉由透明一致的資訊讓民眾清楚判斷是否入場，也提醒民眾進場前務必詳閱停車費率告示，或出門前先查詢台南市政府交通局官網或台南好停車APP，挑選鄰近的平價公有停車場。