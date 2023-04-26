台南遊客擠爆 民營單日停車最高2400元引熱議

台南遊客多，車水馬龍，停車費率水漲船高，甚至單日停車最高索價新台幣2400元；市府今天表示，民營停車場費用取決於市場機制，遊客應詳閱告示，或多使用平價公有停車場。

每逢假日或連假，大批遊客湧進台南，即使是平日，美食街及老街也總是車滿為患，促使民營停車場計價費率提高，間接造成違停常態，走一趟中西區國華街和民族路口時，就可發現「加強拖吊區、依規定停車」紅牌下，滿滿是機車。

臉書（facebook）社團日前也有人貼出圖文，台南停車場出現單日停車費用，週五、例假日及國定假日每小時100元，全天上限2400元；平日每小時60元，全天上限1440元；對習慣平價的台南人來說，簡直無法置信，久居市區的一名男子說，這種收費標準快追上台北。

網友表示：「台南市這停車費價格不會太誇張嗎，比違停紅線罰900還貴，難怪假日期間遊客都停紅線，因為停紅線也不一定會被檢舉；檢舉也只開一張違規停車」。

台南市政府今天發布新聞稿指出，民營業者依土地取得及經營設備成本訂定停車費用，但收費標準不一，甚至「以分計費」，消費者一時未察被收取高額停車費，容易衍生消費糾紛案件。

交通局表示，民營停車場停車費率由市場機制訂定，交通局去年5月起已要求收費停車場統一告示牌面內容，費率須以「每小時」標示，載明不同計費時間單位或平假日差別費率，及揭露當天最高收費金額，費率和最高收費金額字體須長寬至少各18公分，以利辨識。

交通局長王銘德說，台南市中心高費率停車場，大多在台南火車站前站、赤崁樓、藍晒圖、南紡購物中心等區域，但周遭也有台南轉運站、東光地下、平實公園、海安路地下、水萍塭公園地下等大型公有停車場。

交通局呼籲，台南大型公有停車場依「台南市公有停車場收費及管理自治條例」收費，假日期間每小時20元或30元，相對平價實惠。若遊客欲進入民營停車場，應詳閱停車費率告示，再判斷是否入場。（編輯：陳政偉）