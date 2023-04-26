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全台名廚都來幫！義煮便當飄香斗南 這些人都吃得到

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
1000個便當的準備工程相當浩大，雲林縣縣議員蔡東富、斗南鎮長沈暉勛號召里長、志工媽媽等數十人幫忙打菜。記者陳苡葳／攝影
1000個便當的準備工程相當浩大，雲林縣縣議員蔡東富、斗南鎮長沈暉勛號召里長、志工媽媽等數十人幫忙打菜。記者陳苡葳／攝影

新冠肺炎疫情時代終結，過去3年疫情期間，公益團體即便有心想服務卻也因此受阻，雲林縣救難義廚教育協會今天與北廚國際發展協會、嘉義市廚師職業工會等義廚團體，準備1000個便當送給斗南區警消醫護及社工人員，也照顧雲林教養院、信義育幼院、希望工廠、身心障礙照護協會、長愛育幼院等弱勢團體，這份「有心的餐點」下一棒交付嘉義，接力完成全台百場義煮計畫。

雲林縣救難義廚教育協會會長張家憲說，10多年前他與一群志同道合的廚師，觀察到私人、公家的育幼院資源差距甚大，發願有能力就要到資源匱乏的地方服務，從此開啟義煮行動，加上先前幾次天災中，數度發生過大量資源進來卻無人控管情形，導致食材放到爛掉，為此催生救難義廚組織，「只要哪兒有需要，大家就往哪兒去」。

救難義廚教育協會10多年來，跑遍全台，累積義煮近300場次，也有愈來愈多自營、五星級飯店主廚、餐廳老闆或主廚加入，目前最年輕成員是才剛從學校畢業的20多歲青年，也有80多歲已退休的便當店負責人，自發性齊聚一堂。

張家憲說，這次約動員20多名廚師，有些人前1天還在工作，最遠從東北角出發，最南至屏東旭海，他們利用半夜啟程、清晨抵達雲林，今天早上6點在斗南青銀共生基地開煮，縣議員蔡東富、斗南鎮長沈暉勛還號召了里長、志工媽媽等數十人一起幫忙打包便當。

參與主廚黃榮三分享，自己是單親家庭長大的孩子，母親生前做過很多公益活動，造橋鋪路、捐錢蓋廟等從沒缺席，為了傳承她的遺志，即使遠在約200公里遠的桃園，他也要做公益反饋社會，強調「公益的路需要大家一起完成，走得更遠。」

「當你真心渴望某件事，整個宇宙都會聯合起來幫助你完成」張家憲引用名言說道，不僅廚師們願意犧牲休假時間完成義煮行動，這次也受到雲林肉品市場、斗南玉山碾米廠贊助，提供在地生產的雲饗豬和白米，促成今午美味的便當菜色。

名廚義煮的便當有6樣菜色，色香味俱全。記者陳苡葳／攝影
名廚義煮的便當有6樣菜色，色香味俱全。記者陳苡葳／攝影
雲林縣救難義廚教育協會今與北廚國際發展協會、嘉義市廚師職業工會等義廚團體，動員全台20多名廚師準備1000個便當送給斗南區警消醫護、社工人員及弱勢團體。記者陳苡葳／攝影
雲林縣救難義廚教育協會今與北廚國際發展協會、嘉義市廚師職業工會等義廚團體，動員全台20多名廚師準備1000個便當送給斗南區警消醫護、社工人員及弱勢團體。記者陳苡葳／攝影
今天遠從桃園中壢到雲林斗南參與義煮的主廚黃榮三，為了傳承母親生前遺志而付諸行動。記者陳苡葳／攝影
今天遠從桃園中壢到雲林斗南參與義煮的主廚黃榮三，為了傳承母親生前遺志而付諸行動。記者陳苡葳／攝影
雲林縣救難義廚教育協會今與北廚國際發展協會、嘉義市廚師職業工會等義廚團體，動員全台20多名廚師準備1000個便當送給斗南區警消醫護、社工人員及弱勢團體。記者陳苡葳／攝影
雲林縣救難義廚教育協會今與北廚國際發展協會、嘉義市廚師職業工會等義廚團體，動員全台20多名廚師準備1000個便當送給斗南區警消醫護、社工人員及弱勢團體。記者陳苡葳／攝影
雲林縣志工媽媽穿梭餐桌，一整個上午雙手沒停過，忙著打包1000個便當。記者陳苡葳／攝影
雲林縣志工媽媽穿梭餐桌，一整個上午雙手沒停過，忙著打包1000個便當。記者陳苡葳／攝影
1000個便當的準備工程相當浩大，義煮團體從今天清晨6點就開煮。記者陳苡葳／攝影
1000個便當的準備工程相當浩大，義煮團體從今天清晨6點就開煮。記者陳苡葳／攝影

雲林 便當 育幼院

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