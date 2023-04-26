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每年11萬噸垃圾焚化底渣需去化 雲林縣赴新加坡取經

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（左二）率團隊觀摩新加坡底渣再利用處理方式並進行技術交流。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善（左二）率團隊觀摩新加坡底渣再利用處理方式並進行技術交流。圖／雲林縣政府提供

雲林縣每年約有11萬餘噸的家戶垃圾需要委託外縣市代為焚化處理，垃圾焚化後的底渣處理及去化方式，成為施政的重要課題，目前雲林縣依環保署規定，將底渣運用在縣內公共工程，縣長張麗善率隊與新加坡底渣再利用處理廠進行實質技術交流，透過最源頭處理廠的參訪，讓工程單位更瞭解材料特性，提升後續工程品質。

張麗善昨率雲林縣政府工務處、環保局等相關單位，至新加坡REMEX底渣再利用處理廠 (Remex Minerals Singapore Pte Ltd) 進行參訪及技術交流，她表示，新加坡與台灣相同，面臨垃圾焚化後帶來的底渣處理問題，雲林縣與新加坡底渣再利用處理廠一致，透過多段式精細分選，分選出焚化底渣中的雜質以提升焚化再生粒料之品質。

REMEX採用多段篩分方式，再生粒料的使用以填海造陸（Land-filling)為主，目前也有製作水泥製品相關示範計畫在執行中，雲林縣已經有相關實務的運用推廣經驗，現階段多採摻拌成「控制性低強度回填材料」，來取代公共工程相關填築工項，減少天然資源的開採，朝2030雲林縣全循環目標邁進。

工務處長汪令堯指出，焚化再生粒料雖已普遍使用於公共工程中，瞭解其製程有助於後續品質的控管，事實上，為確保焚化再生粒料安全無虞，環保局與工程單位都設定嚴謹的使用方式，工程單位使用時，會完成相關的檢驗，毒性檢驗、溶出試驗等，確保使用符合規範無虞，最後環保局也會作長期環境監測。

張麗善強調，焚化再生粒料是每個縣、市政府都會面對的問題，應該要以更正向的態度落實管理及應用的機制。

雲林縣長張麗善（左二）率團隊觀摩新加坡底渣再利用處理方式並進行技術交流。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善（左二）率團隊觀摩新加坡底渣再利用處理方式並進行技術交流。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善（左二）率團隊觀摩新加坡底渣再利用處理方式並進行技術交流。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善（左二）率團隊觀摩新加坡底渣再利用處理方式並進行技術交流。圖／雲林縣政府提供

雲林 新加坡 張麗善

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