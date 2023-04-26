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學甲慈濟宮上白礁周日登場 警公布交通疏導方案

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
學甲慈濟宮上白礁周日登場，廟前日來熱鬧滾滾。 圖 ／取自慈濟宮臉書
學甲慈濟宮上白礁周日登場，廟前日來熱鬧滾滾。 圖 ／取自慈濟宮臉書

台南學甲慈濟宮上白礁謁祖遶境祭典活動本月30日將登場，因應周日當天湧入大量人車，警方今發布交通疏導指引，籲請用路人配合警方引導降低交通衝擊。

學甲警分局說，本次慈濟宮上白礁遶境活動是通過國家重要民俗認證後首次登場，又適逢假日期間，預期將吸引熱情信眾隨香，隊伍將綿延2公里以上，為順利執行本項勤務，警方已做好萬全的準備工作。

交通疏導管制措施如下：

(1) 遶境路線全長約15公里，行經學甲區21間宮廟，重要路口計有27處，編組警(民)力交通崗執行交通疏導，指揮疏導人車。

(2) 4月30日 5時至12時、16時至24時(必要時延長)，管制學甲區中正路、濟生路、成功路及慈濟宮周邊巷道。

(3) 4月30日10時至18時(必要時延長)，管制頭前寮白礁亭周邊道路。

安全維護措施如下：

(1) 慈濟宮、白礁亭廣場將於出廟、入廟、請水儀式時規畫警力警戒、步巡、機巡交替安全維護。

(2) 繞境隊伍規畫4組安全維護小組來回梭巡，預防並即時處理違序行為，另成立2組機動應變處理組隨隊伍移動，機動支援處理突發事故。

(3) 成立機巡2組，於繞境隊伍前約制占用道路、大量擺炮、搶轎或其他違法違規行為。

學甲慈濟宮上白礁周日登場 ，警公布交通疏導方案。圖 ／警方提供
學甲慈濟宮上白礁周日登場 ，警公布交通疏導方案。圖 ／警方提供
學甲慈濟宮上白礁周日登場， 警公布交通疏導方案。圖 ／警方提供
學甲慈濟宮上白礁周日登場， 警公布交通疏導方案。圖 ／警方提供
學甲慈濟宮上白礁周日登場， 警公布交通疏導方案。圖 ／警方提供
學甲慈濟宮上白礁周日登場， 警公布交通疏導方案。圖 ／警方提供

慈濟 遶境

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