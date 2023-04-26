大客車司機極缺 擴大徵才最高可領補助達13萬7273元

為推動「公路公共運輸營業大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案」，嘉義區監理所5月13日(周六)上午10時至下午3時在台南轉運站，與台南市政府交通局、勞工局職訓就服中心、勞動力發展署雲嘉南分署、公路人員訓練所南部訓練中心及11家客運業者與公會等單位，聯合舉辦駕駛徵才活動，活動現場採開放式，歡迎有意願投入客運業職場的民眾前往參與。

嘉義區監理所表示，現場計有16個徵才攤位，提供超過150個駕駛員職缺，凡透過就業獎勵方案成功媒合，完成受訓並到職滿3個月者，即可享有3種補助津貼可領取，包括補助駕駛訓練費(參加小客車升大客車訓練最高1萬4500元、大貨車升大客車訓練最高1萬3500元、參加乙類營業大客車駕駛人專訓最高2萬7365元、甲類營業大客車駕駛人專訓最高5萬923元)、訓練期間生活津貼每日850元(最高領取4萬7600元)，另任職滿3個月至1年，再加發穩定就業獎勵金最高6萬元，合計最高可領補助達13萬7273元，歡迎為自己或親友創造更多就業機會！

嘉義區監理所所長黃萬益表示，為紓解現階段業者駕駛缺員問題，公路總局今年再祭出「公路公共運輸營業大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案」，提供多項補助，並搭配全國6場次巡迴活動，吸引求職民眾到場面談、媒合就業，有意願擔任客運駕駛的民眾，走過路過，不要錯過 。