快訊

國道驚魂！鐵鉤從天砸落擋風玻璃 女駕駛驚喊：絕命終結站

美軍西太平後勤有弱點？軍事專家盤點各軍種這些對策

富察赴陸探親失聯 國台辦：涉嫌危害國家安全 接受調查中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大客車司機極缺 擴大徵才最高可領補助達13萬7273元

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
嘉義區監理所5月13日(星期六)在台南轉運站，與地方政府及公車業者聯合舉辦駕駛徵才活動。圖／嘉義區監理所提供
嘉義區監理所5月13日(星期六)在台南轉運站，與地方政府及公車業者聯合舉辦駕駛徵才活動。圖／嘉義區監理所提供

為推動「公路公共運輸營業大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案」，嘉義區監理所5月13日(周六)上午10時至下午3時在台南轉運站，與台南市政府交通局、勞工局職訓就服中心、勞動力發展署雲嘉南分署、公路人員訓練所南部訓練中心及11家客運業者與公會等單位，聯合舉辦駕駛徵才活動，活動現場採開放式，歡迎有意願投入客運業職場的民眾前往參與。

嘉義區監理所表示，現場計有16個徵才攤位，提供超過150個駕駛員職缺，凡透過就業獎勵方案成功媒合，完成受訓並到職滿3個月者，即可享有3種補助津貼可領取，包括補助駕駛訓練費(參加小客車升大客車訓練最高1萬4500元、大貨車升大客車訓練最高1萬3500元、參加乙類營業大客車駕駛人專訓最高2萬7365元、甲類營業大客車駕駛人專訓最高5萬923元)、訓練期間生活津貼每日850元(最高領取4萬7600元)，另任職滿3個月至1年，再加發穩定就業獎勵金最高6萬元，合計最高可領補助達13萬7273元，歡迎為自己或親友創造更多就業機會！

嘉義區監理所所長黃萬益表示，為紓解現階段業者駕駛缺員問題，公路總局今年再祭出「公路公共運輸營業大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案」，提供多項補助，並搭配全國6場次巡迴活動，吸引求職民眾到場面談、媒合就業，有意願擔任客運駕駛的民眾，走過路過，不要錯過 。

嘉義 台南 公共運輸

延伸閱讀

打造停車及商業空間 南市「星鑽交通中心」BOT招商

遊客增多影響居民居住品質 金門「這2路口」禁大客車進入

監理站發「汽燃費逾期徵收通知」簡訊？ 小心是詐騙！

花蓮客運事故效應？台11線預計6月底增設區間測速！

相關新聞

阿里山慈雲寺百年「多花紫藤」盛開 花瀑花期倒數10天

春季，是阿里山國家森林遊樂區燦爛時節，阿里山慈雲寺的百年歷史「多花紫藤」正達滿盛開，萬串花長1公尺垂降寺內庭院，如花瀑布...

大客車司機極缺 擴大徵才最高可領補助達13萬7273元

為推動「公路公共運輸營業大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案」，嘉義區監理所5月13日(周六)上午10時至下午3時在台南轉運站...

全台最美公署台南藏金閣2館將開幕 說故事迎親子

有全台最美公署之譽的台南市環保局藏金閣2館，即將在4月29日周六開幕，現場除展示各式古典優雅的二手傢俱、美學紙塑作品及回...

學甲慈濟宮上白礁周日登場 警公布交通疏導方案

台南學甲慈濟宮上白礁謁祖遶境祭典活動本月30日將登場，因應周日當天湧入大量人車，警方今發布交通疏導指引，籲請用路人配合警...

中部觀光座談 業者籲主動爭取陸客

交通部長王國材昨下午到嘉義與中台灣觀光業者座談，針對旅遊業者喊鬆綁大陸禁團令，先開放台灣旅遊團到大陸，王受訪時表示，兩岸...

以服務導向 台南市區公幼滿招增加

台南市公幼昨天登記，去年多數公幼沒招滿且缺額多情形改善，市區部分大校附幼都招滿或是快招滿，但還是有不少公幼缺額多，最多缺...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦