阿里山慈雲寺百年「多花紫藤」盛開 花瀑花期倒數10天

春季，是阿里山國家森林遊樂區燦爛時節，阿里山慈雲寺的百年歷史「多花紫藤」正達滿盛開，萬串花長1公尺垂降寺內庭院，如花瀑布般壯觀，吸引許多民眾到訪，走在清幽寺廟邊，靜享浪漫紫藤，驚嘆，彷彿一秒飛到日本，真是太美了。

嘉義林管處阿里山工作站技術士蕭明學表示，慈雲寺內的多花紫藤，是日治時期約1919年日本人所種植，至今已有一百年歷史，每年花期從4月中旬開始至五一勞動節連假期間。

蕭明學說，目前多花紫藤已達滿開，若天氣穩定沒下大雨，花期預計還有7至10天，該品種紫藤最特別的地方，是一串串的花序最長達一公尺，且散發淡雅清香，如瀑布花簾相當壯觀。