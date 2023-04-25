逢大雨必淹！台南三爺溪主流整治完工 淹水面積降低96%

台南市三爺溪排水以往逢大雨必淹，水利局在今日市政會議說明整治進度，去年底完成主流全線整治，累積已整治超過10公里的河道護岸，並完成6座大型抽水站、改建4座橋梁，大幅削減積淹水面積，強化仁德、永康、東區及南區等區域防汛。

市長黃偉哲表示，三爺溪整治歷經多任市長及縣長，終於在這關鍵的幾年進入到根本問題的處理。這幾年光是工程經費就超過40億元，與中央攜手協力將這個數十年來的大患加以整治，保障民眾生命財產安全。由於萬代橋預計明年才完工，要求水利局相關防洪應急措施都要到位，確保不淹水為原則。

水利局表示，治水是一棒接一棒，從前市長賴清德、代理市長李孟諺到市長黃偉哲接手分期整治計畫後，以主流整治拓寬、高地截流、低地抽排、阻水橋梁改建等策略，兼顧內外水治理。過去因地形低窪而水患頻傳的三爺溪沿線，堤後低窪區的積淹水情形獲得明顯改善，三爺溪常水位也有效降低。

例如萬代橋上游各項改善工程在2020年陸續完成後，逢短時強降雨就易淹水的崑山科大及中華醫大校區，近年已無發生淹水情形。三爺溪流經區域的淹水面積也逐年改善，從2018年0823豪雨時曾淹水260公頃，縮減到2021年的0731豪雨10公頃，大幅降低了96%。

水利局指出，台南市自2020成功爭取到中央一次挹注經費約47.7億元，由河川局負責推動萬代橋以下至二仁溪匯流口處河段的全線整治，去年底已全數完成，目前尚有晉祥橋、永寧橋、萬代橋正陸續改建施工中。另外，中華醫大校區內的崁腳抽水站也正建置中。